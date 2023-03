Eine Veranstaltungsreihe widmet die Stadt Wehr dem Internationalen Frauentag am 8. März. Höhepunkte sind die Lesung der Autorin Sandhya Hasswani aus ihrem aktuellen Roman „Die letzte Äbtissin“ am Mittwoch und der Diskussions- und Filmabend mit Wehrer Stadträtinnen und dem Film „Die Unbeugsamen“ am Freitag.

„Ich bin dankbar, dass sich VHS und Mediathek dem Thema angenommen haben. So breit wie diesmal war das Programm noch nie“, freut sich Bürgermeister Michael Thater. Wie in den vergangenen Jahren wolle man das symbolische Datum aufgreifen, um einen Fokus auf Selbstbestimmung und Geschlechtergleichheit zu werfen. Dafür habe die VHS in Abstimmung mit der Mediathek ein „beeindruckendes Programm“ ausgearbeitet, so Thater.

Hauptveranstaltung der VHS sei der Filmabend mit Diskussion am Freitag, 10. März, so VHS-Leiterin Fatima Zobeidi-Weber. Nur 30 Prozent der Gemeinderäte und zehn Prozent der Bürgermeister in Deutschland seien weiblich. Im Kreis Waldshut gibt es nur eine Bürgermeisterin, so Thater. Vor welchen Herausforderungen Politiker auf Bundesebene einst standen, wird im Film „Die Unbeugsamen“ thematisiert. Im Anschluss findet eine Diskussion mit den sechs Wehrer Gemeinderätinnen und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Anette Klaas, über Frauen in der Kommunalpolitik statt. „Ich freue mich auf die Podiumsdiskussion, das ist hochspannend“, so Thater.

Diskutiert werden darf auch am Mittwoch, 8. März, in der Mediathek. Zuerst liest Sandhya Hasswani aus „Die letzte Äbtissin“ über die Geschichte einer starken Frau. Anschließend sei eine Fragerunde mit der Autorin geplant, so der stellvertretende Mediatheksleiter Benjamin Walczak. Der Abend findet mit Unterstützung der Buchhandlung Volk und des Zonta Clubs Südschwarzwalds zugunsten des Frauenhauses Kreis Waldshut statt. Es folgt der Vortrag der Schweizer Historikerin Sophie Fäs am Montag, 13. März. Fäs spricht in „Hebammen im habsburgischen Vorderösterreich“ über das historische Hebammenwesen. Als Einleitung erinnert Reinhard Valenta an die Wehrer Hebammen Hedwig Kummle, Rita Burger und Elisabeth Trefzger. Ergänzend gibt es VHS-Kurse: Am Montag und Dienstag, 6. und 7. März, erklärt Elisabeth Vandea im Kurs „Selbst ist die Frau“ wie man kleine Reparaturen im Haushalt selbst macht. Am Donnerstag, 9. März, zeigt Miriam Gah bei „Poweröle für Frauen“ wie ätherische Öle die Frauengesundheit unterstützen.