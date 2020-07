von sk

Vergangenen Mittwoch, 22. Juli, fand in der Realschule Wehr die Hauptversammlung des Fördervereins statt. Die Verordnungen zur Corona-Pandemie hatten eine Verschiebung der Jahresversammlung von Ende März notwendig gemacht. Neben dem Tätigkeitsbericht des Vorstands und den Vorstandswahlen stand auf der Tagesordnung vor allem eine Satzungsänderung mit weitreichenden Folgen:

Der Förderverein des Schulzentrums Wehr ging 2013 aus dem Förderverein der Walther-von-Klingen Realschule hervor und sollte Eltern, Lehrer und Förderer aus allen auf dem Campus Zelg angesiedelten Schulen (damals Realschule, Werkrealschule und Grundschule) in einem starken Förderverein zusammenbringen.

Man hatte damals die Neugestaltung des gemeinsamen Schulhofes ins Auge gefasst, gemeinsam mit dem Schulträger, der Stadt Wehr, eine Überplanung des Geländes durch einen Landschaftsarchitekten in Auftrag gegeben. Doch aus der grundsätzlichen Umgestaltung wurde nichts – zwar wurden kleine Teilschritte, wie ein Bushaltestellenhäuschen und ein barrierefreier Weg von der Bushaltestelle zum Untergeschoss der Realschule und damit zu den Werk- und Naturwissenschaftlichen Räumen geschaffen. Doch die Gemeinschaftsschule mit einem attraktiven Schulhof aufzuwerten, dazu konnte sich die Stadt Wehr nicht entschließen – aus Kostengründen.

Der Förderverein des Schulzentrums Wehr widmete sich unterdessen anderen Projekten wie der Renovierung des Aufenthaltsraumes der Gemeinschaftsschule und im vergangenen Jahr der Gestaltung einer Leseecke für Grundschüler. Für diese wurden allein vom Förderverein mehr als 1400 Euro aufgebracht, die Stadt beteiligte sich mit Schreinerarbeiten, die Beteiligung beim Schulwettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse 2018 brachte einen Trostpreis von 200 Euro ein, der für die Anschaffung von Büchern verwendet wurde.

Doch trotz aktiver Mitgliederwerbung gelang es kaum, Eltern aus der Grundschule als Mitglieder zu werben. Eine im Schuljahr 2019/20 gebildete Initiative von Grundschuleltern verspricht sich Vorteile von einem kleineren und übersichtlicheren eigenen Förderverein für die Grundschule – und gründete diesen zwischenzeitlich.

Um sich dieser Entwicklung anzupassen, änderte der Förderverein des Schulzentrums Wehr in der Mitgliederversammlung seine Satzung und wird damit wieder zum Förderverein der Realschule Wehr. Mit dem Förderverein der Grundschule möchte man gut zusammenarbeiten. Ebenso wurde eine finanzielle Starthilfe von 447 Euro aus dem Vereinsvermögen für den Grundschulförderverein beschlossen, der sich durch die Anzahl der sieben Vereinsmitglieder berechnet, die im weitesten Sinne der Grundschule zuzurechnen sind. Bei den anschließenden Wahlen wurden die erste Vorsitzende Katrin Huber und die Schriftführerin Annette Frey im Amt bestätigt.

Der Vorstand des Fördervereins tagt grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen, sog. Arbeitstreffen, zu denen alle herzlich eingeladen sind, die sich engagieren möchten. Über aktuelle Termine kann man sich auf der Homepage der Realschule Wehr und demnächst auch bei facebook und instagram informieren. Das nächste Treffen des Fördervereins wird in der letzten Ferienwoche am Mittwoch, den 9. September um 19.30 Uhr in der Realschule stattfinden.