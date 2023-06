Wenn ältere Wehrer die Namen Brugger und Dempfle hören, fällt ihnen sofort „Weinhändler“ und „Schreiner“ ein. Blättern wir aber in den alten Kirchenbüchern, so finden wir diese beiden Familien in ganz anderen Berufen. Seit dem 18. Jahrhundert waren die Bruggers und Dempfles nämlich als Färber im Ortsteil Flienken tätig.

Wo es Weber gab, waren Färber nicht fern

In vorindustrieller Zeit war auch in Wehr die Hausweberei üblich. Damals wurden auf einfachen Webstühlen Stoffe für den Eigenbedarf hergestellt. Trotzdem kam der gewerblichen Weberei große Bedeutung zu. Noch im 19. Jahrhundert gab es in Wehr zahlreiche professionelle Weber. In den Kirchenbüchern stehen Namen wie Brüderle, Büche, Genter, Isele, Kaufmann, Kohler, Kramer, Lüttner oder Ritter – oft mit dem Vermerk „Weber“ oder „Leinenweber“ dahinter.

Wo es Weber gab, waren Färber nicht fern. Sie färbten die Garne und Webstücke ihrer Weber-Kollegen und brauchten dazu viel Wasser. Das kam aus der Wehra und der Hasel. Wieso sich aber die Färber Brugger und Dempfle im Flienken und nicht am Gewerbekanal ansiedelten, ist unbekannt. Vielleicht waren am Haselbach weniger Menschen von der Wasserverschmutzung betroffen, die der Färbeprozess verursachte. Immerhin floss der Gewerbekanal mitten durch Wehr. Er wurde nicht nur vom Eisenwerk, sondern auch von vielen anderen Gewerbetreibenden genutzt. Da wäre eine starke Verschmutzung vielleicht ein Problem gewesen.

100 Jahre Färberei Brugger

Jedenfalls sind nach 1750 im Flienken die Färber Martin Brugger und Johann Dempfle nachgewiesen. Beide hatten Söhne, die ebenfalls Färber wurden. Chef der Färberei Brugger wurde Martins Sohn Johann. Er heiratete 1827 Katharina Trefzger und hatte mit ihr drei Töchter. Johann starb schon 1834 im Alter von 29 Jahren. Seine Witwe heiratete kurzerhand den Zeller Färbergesellen Meinrad Berger. Dieser war noch von ihrem verstorbenen Ehemann eingestellt worden. Solch ein Pragmatismus war damals üblich.

Die Familie des 1853 ausgewanderten Färbers und späteren Zigarrenfabrikanten Meinrad Berger (links sitzend) im Jahr 1864 in Cincinetti, Ohio. Ein Jahr später starb seine Ehefrau Katharina. | Bild: Reinhard Valenta

Gemeinsam mit Meinrad hatte Katharina die Kinder Johann, Maria und Leander. Als nach den Unruhen der Deutschen Revolution 1848/49 auch in Wehr große Not herrschte, verkaufte Meinrad Berger die Färberei und wanderte mit seiner Familie in die USA aus. Er machte in Cincinetti/Ohio Karriere als Zigarrenfabrikant und starb 1882 als wohlhabender Mann.

Die Dempfles – Färber bis in die 1880er Jahre

Im Gegensatz dazu blieben die Dempfles ihrer Profession bis in die 1880er Jahre treu. Allerdings mit einem Standortwechsel. Johann Dempfle war der Senior der Familie. Der „Färber im Flienken“ – so das Totenbuch – starb 1829 mit „74 Jahr, 9 Monat, 9 Tag“. Sein Sohn Joseph war seit 1815 mit Elisabetha Gerspach verheiratet. Er übernahm den Betrieb und führte ihn am alten Standort bis zu seinem Tod weiter. Joseph starb 1870 im damals hohen Alter von 77 Jahren.

Plan des Hauses Kirchgasse 8 von 1897: Links wohnte der mit Anton Dempfle verwandte Glaser Henke, rechts Dempfle. Ganz rechts die Färberei, die in eine Wohnung umgewandelt wurde, dahinter die Trockenhenke und am Feuerwuhr das Waschhaus. | Bild: Reinhard Valenta

Auch Josephs Sohn Anton hatte das Färberhandwerk erlernt. Er heiratete 1852 die Lehrertochter Susanna Trefzger, betrieb danach aber in der Kirchgasse am Feuerwuhr eine eigene Färberei. Im Flienken war wohl kein Platz mehr für ihn. Wieso in der Kirchgasse? In diesem Haus am Feuerwuhr hatte Susannas Vater, der gestorbene Lehrer Martin Trefzger, mit seiner Familie gewohnt.

Industriefärberei hängt Familienbetrieb ab

Aus Akten des Bauamts geht hervor, dass Anton Dempfles Waschstube direkt am Feuerwuhr lag, während sich die Färberei in dem Ende der 1930er Jahre abgerissenen Doppelhaus Kirchstraße 8 im unteren Teil befand. Der 1824 geborene Dempfle stellte um 1885 die Produktion ein und baute 1897 die Färbereiwerkstatt in eine Wohnung um.

Der Autor Reinhard Valenta war von 1990 bis 2019 Kulturamtsleiter der Stadt Wehr. In zahlreichen Publikationen widmete sich der promovierte Historiker den verschiedenen Facetten der Regionalgeschichte. „Die Wehrer Identität verstehen, lesen und weiterentwickeln“ wurde das große Thema des Autors. Seitdem Reinhard Valenta im Ruhestand ist, erforscht er die Wehrer Stadtgeschichte.

Die Konkurrenz durch die industriell betriebene Färberei Hummel auf der Ochsenmatt war zu groß geworden. Auch war die Handweberei als wichtigste Kundschaft untergegangen und das Feuerwuhr durfte zudem nicht mehr gewerblich genutzt werden.

Gebäudeteile sind noch heute erhalten

Aber wo im Flienken befanden sich einst die beiden Färbereien? Häuserpläne gibt es nicht mehr. Die Betriebe müssen aber, um die Webware waschen zu können, direkt am Haselbach gelegen haben. Immerhin erinnert sich die im Dörfle aufgewachsene Ilse Berger an Folgendes: „Früher wurde das an die ‚Frohe Einkehr‘ angebaute Haus nur ‚Färberhus‘ genannt.“ Noch heute sieht man dort Gebäudeteile und eine Treppe zum Bach, die wohl zur Färberei gehörten. Hier also befand sich bis 1870 der Betrieb des Joseph Dempfle.

Ausschnitt der Gemarkungskarte von 1777: Die beiden Häuser direkt am Haselbach links vor der Brücke und rechts hinter der Brücke waren durch ihre Lage am Wasserlauf optimale Standorte für Färbereien. Oben befand sich die der Bruggers, unten die der Dempfles. | Bild: Repro: Reinhard Valenta

Auch den Standort der Färberei Brugger können wir lokalisieren. Auf dem Gemarkungsplan von 1777 sieht man oberhalb der Brücke über den Haselbach direkt am Wasserlauf ein quer stehendes Haus. Dessen Lage spricht für eine Färberei. Wie Meinrad Bergers Urenkel Fred in seiner Familiengeschichte schreibt, wurde das Anwesen für „20.000 Dollar“ verkauft. Es kann sich nur um jenes Haus (heute Im Dörfle 1) gehandelt haben, in dem Xaver Hummel 1866 eine neue Färberei eingerichtet hat. Nach deren Verlagerung auf die Ochsenmatt 1874 wurde der Betrieb zu einer Fabrik ausgebaut. Käufer der Färberei Brugger war August Nägele. Er wandelte die Werkstatt in ein Brauhaus um. Aber das ist eine andere Geschichte.