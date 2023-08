Die Wegkreuz-Retter der Kernstadt, eine Gruppe von wenigen Helfern, die sich seit mehr als 30 Jahren rege um christliche Symbole, wie Flurkreuze, Kleindenkmale und Bildstöckle kümmert, waren in den letzten Monaten wieder sehr aktiv. Einige Objekte hat das Sextett in dieser Zeit restauriert oder runderneuert. Vieles was unansehnlich, von Unkraut oder gar Wildwuchs überwuchert war, haben sie wieder freigelegt und in ansehnlichen Zustand zurückversetzt. Wo immer man derzeit im Stadtgebiet oder außerhalb am Waldberg und auf dem Dinkelberg auf ein Kreuz oder ein Kleindenkmal trifft, überall spürt man sofort die Handschrift der Wegkreuz-Retter.

Ebenfalls aufgefrischt: Dieses Kreuz auf dem Dinkelberg. | Bild: Hansjörg Bader

Alles sieht sehr geordnet und gepflegt aus. „Und dass dies auch weiterhin so bleibt, dafür arbeiten wir“, so der Sprecher der Gruppe Wolfgang Fügle. Gemeinsam mit Rechner Klaus-Dieter Kasprzak leitet er die Einsätze und organisiert die Arbeitspläne. Gearbeitet wird in enger Abstimmung mit dem katholischen Pfarramt Wehr, dem Stiftungsrat der Pfarrei Sankt Martin und auch dem Freiburger Bistum und der dortigen Stabstelle Ehrenamt.

Einige interne Unklarheiten konnten ausgeräumt werden, sodass einem zukünftigen ungehinderten Arbeiten nichts mehr im Wege steht. Über die getroffenen Vereinbarungen freut sich die Wegkreuz-Initiative. Diese lassen uns freie Hand und geben uns die Möglichkeit zu schnellem und unbürokratischem Handeln, so Wolfgang Fügle.

Was in der vergangenen Woche unbedingt erledigt werden musste, war die Säuberung und ein Grünschnitt am Bildstöckle an der Straße nach Dossenbach. Dort überraschte, wie sehr die jahrzehntealte Gedenkstätte überwuchert und zugemüllt war.

Dreist: Den Müll an einer Gedächtnisstätte, überhaupt in der Landschaft zu entsorgen | Bild: Hansjörg Bader

Unter dem Grün verborgen befanden sich Reste einer Wohnungsauflösung wie ein altes Sofa und Teppiche, auch Altöl, Fahrzeugteile und anderes – und das alles weggeworfen an einer eigentlich viel befahrenen Straße, so die empörten Helfer.

Zwischenzeitlich wurden auch das Glattackerkreuz im Enkendorf erneuert, welches durch eine neue Goldauflage neue Strahlkraft erhielt. Ein weiteres Wegkreuz auf der Zufahrt zum Gewann Blitzgi im Nordwesten Wehrs wurde ebenfalls hergerichtet.

Das dem Künstler Adolf Glattacker gewidmete und total verwitterte Kreuz im Enkendorf ist nicht wiederzuerkennen. | Bild: Hansjörg Bader

„Wenn möglich, versuchen wir auch die Malerarbeiten und Lackierungen bei den Christusfiguren in Eigenregie auszuführen. Unsere früheren Spezialisten für Blattgoldauftragungen stehen uns altersbedingt leider nicht mehr zur Verfügung oder sind inzwischen verstorben“, so Fügle. Es setze immer eine besondere Technik voraus, die viele Malerbetriebe heute nicht mehr anbieten, wie Klaus-Dieter Kasprzak anfügt.

Der verstorbene Malermeister Peter Steffi war ein ausgewiesener Fachmann im Umgang mit Blattgold gewesen, erinnern sich ehemalige Helfer der Wegkreuz-Retter. Die Veredelung verlieh den Christus-Corpora strahlenden Glanz und hielt über viele Jahre, weil Blattgold allen Witterungseinflüssen standhält. Allerdings war es in der Anschaffung sehr kostspielig. Alternative Versuche mit goldfarbenen Lacken konnten die Erwartungen nicht erfüllen.

Dieses Kreuz wurde wieder freigelegt und aufpoliert

Dass die Arbeit der Wehrer Arbeitsgruppe große Aufmerksamkeit findet, erfuhr diese im vergangenen Jahr. Da wurde in einer Freiburger Bistumszeitung über deren Arbeit ausführlich berichtet. Selbst im Stadtteil Öflingen schätzt man das Wirken der Kernstädter. Die haben nämlich inzwischen auch schon ihre Fühler zum Nachbarn ausgestreckt. Was diesen fehlt: Eigene Helfer, die sich um die Öflinger Kreuze kümmern.

Die Gruppe

Ende der 1980-er Jahre wurde auf Vorschlag von Pfarrgemeinderat Wolfgang Eschbach die Gruppe der Wegkreuzretter gegründet. In Zeiten von Corona traf sich die Gruppe etwas seltener, auch weil deren Hauptarbeit, wie Renovierungen und Erneuerungen etlicher Kreuze, weitgehend abgeschlossen ist. Nun besteht die Arbeit vorwiegend aus Pflege und Erhalt.