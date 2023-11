Wehr – Die Burgruine Werrach erstrahlte in unzähligen Lichtern: Die Wehrer Pfadfinder organisierten zum dritten Mal das Fest „Schlössle in Flammen“ und lockten damit zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Die Pfadfinder hatten die Ruine mit Kerzen, Leuchtern, Fackeln und Feuerschalen geschmückt und so eine romantische und gemütliche Atmosphäre geschaffen.

Trotz des kühlen und regnerischen Wetters ließen sich die Gäste die Stimmung nicht verderben und genossen das vielfältige Angebot. Aufgrund des vorhergesagten Niederschlags wurde der Burghof mit zahlreichen Zeltplanen überdacht. Somit konnten die Gäste weitgehend im Trockenen regionale Spezialitäten aus dem Holzbackofen, dem Sudkessel und dem Suppentopf probieren. Es wurden mehr als 1000 Essen zubereitet und 230 Liter Glühwein sowie Punsch ausgeschenkt. Für die Kinder gab es zehn Kilogramm Stockbrot, das sie selbst über dem Feuer backen und so ein wenig Lagerflair genießen konnten. Für diejenigen, die gerne stöbern und shoppen, hatte es in den Zelten eine große Auswahl an handgefertigten Waren von lokalen Handwerkern und Künstlern. Von Schmuck über Keramik bis hin zu Holz- und Sattlereiwaren war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die Leiterrunde der Pfadfinder beteiligte sich mit einem eigenen Stand, an dem sie gehäkelte Mützen, Weihnachtsdeko und andere Artikel zum Kauf anbot. Ein besonderer Höhepunkt des Festes war die dargebotene Feuershow, die mit Musik untermalt wurde. Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert und applaudierten lautstark.

Dania Kramer und Rebecca Müller vom Organisationsteam zeigten sich sehr zufrieden mit dem Fest und bedankten sich bei allen Helfern, Sponsoren und Gästen. Einen ganz besonderen Dank richten die beiden auch an die Technischen Dienste der Stadt Wehr, die Feuerwehr und Firma Holzbau Bühler, die die Pfadfinder mit Rat und Tat unterstützt haben. Der Erlös des Festes kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder zugute.