Ein weiterer Verein schließt sich der Initiative „Wehr bewegt sich“ an. Beim Skiclub kann nutzeröffentlich und ohne Vereinsverpflichtung das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden. Seit Jahrzehnten bieten Marga Bermeitinger und Maria Rösch diese Auszeichnung vereinsintern an – jetzt in neuem Rahmen und „wir wollen mehr Leute sportlich motivieren“, so Bermeitinger. Der Initiator von „Wehr bewegt sich“, Klaus Denzinger, begrüßte das weitere Angebot in der Stadt.

Etwas Training, was schon eine kleine persönliche Herausforderung sein kann, dann den eigenen Leistungscheck angehen und das alles mit Übungen versehen – das Sportabzeichen ist machbar. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) orientiert sich an der individuellen Fitness. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination in unterschiedlichsten Varianten und Leistungsstärke bietet der Skiclub dazu an. Auch Schwimmen ist wieder im Angebot. Der eine läuft nicht gerne, ist aber im Wasser in seinem Element, das geht beim Sportabzeichen. „Für jeden ist was dabei“, sagt Rösch und macht selber lieber ihre Prüfung im Parkbad, als dass sie im Frankenmatt-Stadion Runden dreht. Skiclub Vereinschef Rudi Meßmer sieht das Angebot eher praktisch, „einmal den inneren Schweinehund überwinden, dann läuft das von selbst“. Das müsse im ersten Jahr ja nicht gleich mit einem Goldenen Sportabzeichen angegangen werden, die Möglichkeiten in Wehr sind beim Sport vielfältig.

Denzinger selber sieht den neuen Baustein für die Initiative passgenau. „Das ist ein Anlass und ein weiteres Angebot für Jüngere wie auch für Ältere“, sagte der Alt-Bürgermeister bei der Vorstellung des Programms vom Skiclub. Da ist etwas angeschoben worden, ein kleiner Boom habe beim Nachwuchs eingesetzt, ist die Beobachtung von Meßmer. Währenddessen zieht der Skiclubnachwuchs seine Runden im Stadion, die Wintersaison will vorbereitet sein. Der Entschluss für eine vereinsoffene Abnahme des Sportabzeichens ist ein guter Schritt. Weitere Informationen unter www.skiclub-wehr.de.