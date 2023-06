Mit einem langen Festwochenende feiert der Angelsportverein Wehr sein „50+2-jähriges Jubiläum“. Wie viele Vereine musste auch er zwei Jahre warten und holt nun sein Jubiläum nach mit einem Festbankett am Freitag, 23. Juni, und ihrem Fischerfest am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, auf dem Vereinsgelände im Wehra­tal unterhalb des Stausees.

Intern und für geladene Gäste ist das Festbankett auf dem Vereinsareal am Freitag um 19 Uhr. „Wir erwarten zwischen 120 und 150 Mitglieder plus unsere geladenen Gäste wie unseren Bürgermeister und den Gemeinderat, Vertreter aus Ämtern und Behörden und den Vereinen der Stadt Wehr, der Sparkasse und unseren befreundeten Angelsport-Vereinen in den Nachbargemeinden. Ganz besonders freuen wir uns auf unsere Freunde aus Donaueschingen-Pfohren, mit denen wir seit vielen Jahren im Bereich der Jugendarbeit eng und sehr erfolgreich zusammenarbeiten“, sagt der Vorsitzende Winfried Eckert.

Darauf folgt das Fischerfest am Samstag von 10 bis etwa 22 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis etwa 19 Uhr. „Natürlich hängt das immer davon ab, was und wie es unseren Gästen gefällt; aber das ist so unser Rahmen“, sagt Winfried Eckert. Es gehe vor allem um das Genießen von Fischspezialitäten in der Natur, ohne lautes Beiprogramm. „An beiden Tagen zusammen dürften wir wieder um die 500 bis 600 Gäste begrüßen, je nach Wetterlage“, sagt Eckert. Fünf große Zelte haben die Mitglieder aufgestellt.

Die Fischgerichte werden in einer Außenküche zubereitet. Klassiker sind geräucherte und frittierte Forellen. Der fettärmere Zander wird gebraten angeboten. Ob gegrillt, geräuchert oder gebraten: „Wir richten uns auf jeden Wunsch ein“, sagt Eckert. Die Gäste können den Räuchermeistern Vitali Pawlow und Stefan Berberich über die Schultern schauen. „Wer allerdings keinen Fisch mag, für den gibt es selbstverständlich Grillspezialitäten wie Steaks und Würstchen“, erklärt der Vorsitzende. Mit Kaffee und Kuchen verwöhnt der Verein seine Gäste an den Nachmittagen, die Kinder kommen nicht zu kurz mit einem Kinderteller: Fischstäbchen mit Pommes.

„Wir haben durchgehend warme Küche und bereiten alles frisch zu. Das gilt auch für jeden, der später als Mittag kommt“, sagt Eckert. Sollte sich der Besucherandrang stauen, bliebe Zeit für einen Spaziergang über das Areal. Dort erhalten die Gäste auch Einblick in die Hege und Pflege der Gewässer, das Engagement des Vereins liege besonders im Gewässer- und Naturschutz.