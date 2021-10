von sk

Die Sparkasse Hochrhein fördert in diesem Jahr gemeinnützige Vereine in der Stadt Wehr als drittgrößte Stadt im Geschäftsgebiet in Höhe von 34.906 Euro. Auf der Vorschlagsliste des Gemeinderats Wehr standen an oberster Stelle drei Vereine, die in diesem Jahr ein rundes Vereinsjubiläum begehen können. Deshalb erhalten diese Vereine im Verhältnis zu den anderen Vereine besondere Geldspenden: der Schwarzwaldverein Wehr feiert das 125-jährige Jubiläum und erhält 1.500 Euro, der Gesangverein Männerchor Wehr das 100-jährige Jubiläum und erhält 1000 Euro und das Sumpfernie-Orchester Öflingen erhält zum 50-jährigen Jubiläum ebenfalls 1000 Euro.

Zudem war der Wunsch, dass die DRK-Ortsvereine für ihr großartiges ehrenamtliches Engagement im Zusammenhang mit den Corona-Testungen jeweils 1.250 Euro Förderung erhalten sollen. Alle anderen Vereine waren mit mindestes 500 Euro Förderung auch wieder dabei, so dass der Gesamtbetrag der Geldspenden in der Stadt Wehr auf 51 Vereine verteilt werden sollen.

Der Vorstand der Sparkasse Hochrhein hat dem Vorschlag des Gemeinderats Wehr uneingeschränkte Genehmigung erteilt, so dass alle Spenden wie beantragt zwischenzeitlich auch beschlossen sind. Da die Sparkasse und die Stadt trotz der Pandemielockerungen aus Vorsichtsgründen auf größere gesellschaftliche Veranstaltungen noch verzichten, trafen sich Bürgermeister Michael Thater und Sparkassenvorstand Wolf Morlock zu einer internen Spendenübergabe und einem Austausch über die aktuelle Situation. Michael Thater bedankte sich bei der Sparkasse Hochrhein für die weiterhin großzügigen Geldspenden. „Wir wissen, dass auch die Sparkasse unter hohem Kostendruck steht und sehen es keinesfalls als selbstverständlich an, dass unsere Vereine weiterhin über solch hohe Beträge unterstützt werden können.

Die Sparkasse kann aber versichert sein, dass die Vereinsförderung eine sehr gute Investition in die Zukunft der Stadt ist“, eröffnete Michael Thater die Besprechung. Wolf Morlock erwiderte: „Wir sehen es schon, dass die Vereine nach sehr langer Zwangspause wenigstens eine finanzielle Grundlage für einen Neustart des Vereinslebens benötigen. Und ein blühendes Vereinsleben bringt ja gleichzeitig auch eine Wiederaufnahme des gesellschaftlichen Miteinanders mit sich, von dem ein großer Teil der Bevölkerung dann auch wieder profitiert. Deshalb haben wir auch gerne beschlossen, die Förderbeträge in den beantragten Summen zur Verfügung zu stellen“.

Abschließend waren sich Bürgermeister Michael Thater und Vorstand Wolf Morlock einig, dass sowohl der Stadt als auch der Sparkasse der direkte Kontakt mit den begünstigten Vereinsvorständen sehr fehlt. Im nächsten Jahr soll auf jeden Fall wieder eine Übergabeveranstaltung in Präsenz durchgeführt werden.