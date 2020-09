von sk

Die Liebhaber der böhmisch-mährischen Musik haben Grund zur Freude: Die Fidelen Dorfmusikanten geben nach der Corona-Pause ihr erstes Konzert in diesem Jahr. Unter freiem Himmel und den entsprechenden Abstandsregeln wollen die Musiker in den roten Westen am Sonntag, dem 13. September, ein gemütliches Promadenkonzert vor der Wehrer Stadthalle geben.

„Die Musiker sind heiß darauf“

Um die Fidelen Dorfmusikanten, die unter normalen Umständen an beinahe jedem Wochenende auf den Festen der Region zu hören sind, ist es in diesem Jahr gezwungenermaßen besonders ruhig gewesen. „Wir hatten keinen einzigen Auftritt und gerade deswegen wollen wir jetzt zumindest dieses Promenadenkonzert spielen“, erklärt der musikalische Leiter der Gruppe, Rolf Keser, und versichert: „Die Musiker sind heiß darauf.“

Ihrem Genre bleiben die Dorfmusikanten, die eigentlich aus dem gesamten Gebiet irgendwo zwischen Schwarzwald, Wiesental und Hochrhein stammen, treu. „Unser Repertoire sind Polkas, Walzer und Märsche im böhmisch-mährischen Stil“, erklärt der musikalische Leiter, der auf Altbewährtes zurückgreift, aber auch die eine oder andere musikalische Überraschung ankündigt.

Seit gut zwei Monaten dürfen die Fidelen Dorfmusikanten wieder proben, wobei ihnen ihre Besetzung sehr zu Gute kam, wie Keser erzählt: „Wir sind nicht ganz so viele, auch am Konzert werden wir circa 20 Leute sein. Deshalb dürfen wir im Probelokal proben und müssen nicht auf größere Hallen ausweichen.“ Beim anstehenden Promenadenkonzert wird jedoch draußen musiziert – für die Musiker das erste Mal seit einem Jahr. Entsprechend groß ist die Vorfreude, denn die Fidelen Dorfmusikanten sind kein Musikverein im klassischen Sinn. „Wir sind vielmehr eine Interessensgemeinschaft“, meint Keser. Wer hier mitspielt tut das aus voller Begeisterung für die böhmisch-mährische Musik. Deswegen sei es auch kein Problem gewesen wieder alle Musiker an Bord zu bekommen. Für einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss der Corona-Saison fehlt den Fidelen Dorfmusikanten nur noch eines. „Die Proben laufen gut, die Organisation auch“, so Keser, „jetzt muss nur noch das Wetter passen.“

Das Promenadenkonzert mit den Fidelen Dorfmusikanten findet am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr vor der Stadthalle in Wehr statt. Einlass ist ab 16 Uhr, bei schlechter Witterung muss das Konzert ausfallen. Der Eintritt ist frei.