von Maria Schlageter

Einfach mal wieder raus aus dem ewigen Gewohnten, weg aus den immer gleichen vier Wänden – diesen Wunsch hegen viele. Doch manchmal braucht man dafür nicht einmal die Koffer zu packen, manchmal reicht ein gelungener Konzertabend um zumindest gedanklich die mediterrane Lebenswelt zu genießen. So wie am vergangenen Samstagabend, als Christine Schmid und Gaetano Siino die Klappstuhlkonzert-Reihe in Wehr eröffneten. Die überzeugende Chansonette mit Akkordeon aus Rheinfelden und der Gitarren-Virtuose mit italienischen Wurzeln schöpften aus einem temperamentvollen Repertoire, wobei sie die richtigen Töne, Klänge und Melodien fanden, um ihr Publikum nach Napoli, Kalabrien, Paris oder Südamerika zu versetzen.

Der Gitarrist Gaetano Siino und die Sängerin Christine Schmid eröffnete die diesjährigen Klappstuhlkonzerte. Allerdings nicht im Ludingarten, sondern im weniger schönen Ambiente des Hinterhofs der Stadthalle. Bild: Maria Schlageter

Auf dieser musikalischen Reise in die sonnenverwöhnten Regionen dieser Welt, waren es insbesondere die berühmten Stationen, die das Publikum nach anfänglicher Schüchternheit jubeln ließen. Der Klassiker aus Südamerika – „Libertango“ – Bizets Titelmelodie aus „Carmen“, ein schneller Walzer, bei dem die beiden Musiker ihr Können auf ihren Instrumenten eindrucksvoll bewiesen. Als Gaetano Siino seine Gitarre zum Singen brachte oder Christine Schmid das berühmte „O Sole Mio“ sang, waren die Momente, die besondere Begeisterung hervorriefen. Und je kühler die Temperaturen an dem Sommerabend doch wurden, desto aktiver wurden die Konzertbesucher.

Die Freude vor der Bühne war an diesem Abend auf der Bühne ebenso zu spüren. Schließlich war das Konzert die erste Kulturveranstaltung seit langem, die dem Wehrer Publikum geboten werden konnte und entsprechend ein absoluter Gewinn für alle Seiten. Christine Schmid und Gaetano Siino durften endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen und harmonierten so gut, als hätten sie nie eine Zwangspause einlegen müssen. Und alle anderen, die gerne ausgehen und die Gesellschaft anderer genießen, hatten wieder die Gelegenheit dazu.

Eigentlich, so erinnerte sich auch Kulturamtsleiter Frank Wölfl, wurden die Klappstuhlkonzerte im vergangenen Jahr aus der Not heraus geboren: Konzerte unter freiem Himmel, an einem Ort, wo Abstände gut eingehalten werden und der Einfachheit zu Gunsten bringt jeder seinen eigenen Stuhl mit. Das Konzept fand Anklang und tut es immer noch. Mit rund 150 Besuchern war der Platz vor dem unteren Ausgang der Stadthalle voll belegt und auch für die kommenden Konzerte stehen, laut Wölfl, teilweise kurz vor dem Ausverkauf.