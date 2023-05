Am Vatertag nehmen sich viele Männer und Väter eine Auszeit und ziehen in Gruppen mit Bollerwagen durch die Gegend. Und nicht nur die, sondern auch Mütter, Familien und Vereine sind unterwegs. Ziele sind die vielen Freiluftschenken, die in der ganzen Region geöffnet haben.

Bild: Marianne Bader

Wie hier in Wehr auf der Burgruine Werrach, dem „Schlössle“, wo sich Scharen von Menschen trafen, um den Vatertag zu feiern. Vergessen waren die mageren Jahre, als fröhliches Zusammenkommen wegen Corona nicht möglich war. Zweimal musste die Festbewirtung wegen der Pandemie ausfallen.

Bild: Marianne Bader

Insgesamt war es nun die 54. Bewirtung an historischer Stätte, wie der Zunftmeister der veranstaltenden Geisterzunft, Jan Strittmatter, feststellte.