„Darf ich zum Tanze bitten? So hieß es am Sonntag in der Stadthalle Wehr. Der gelungene Auftakt zum Nachmittags-Tanztee nach drei Jahren Corona-Pause war ein schöner Erfolg. Der Stadtseniorenrat (StSR) bot die Gelegenheit rechtzeitig zum Welttanztag am 29. April. Nicht nur begeisterte Tanzfreunde aus Wehr, sondern aus der ganzen Umgebung fanden den Weg in den Wehrer Kulturtempel. Besucher aus dem Wiesen- und Rheintal, dem Hotzenwald und sogar aus der benachbarten Schweiz kamen, um hier das Tanzbein zu schwingen. Ein solches Angebot ist in kilometerweitem Umkreis nicht mehr zu finden. Die Helferinnen und Helfer sorgten mit Kaffee und einem Kuchenbuffet für die Stärkung der Tanzsportler. Zum Tanz spielte Alleinunterhalter Enrico Meoni auf. Mit passender, einfühlsamer Musik lockte er das muntere, bunt gemischte Tanzvölkchen immer wieder auf das Parkett. Die große Fläche bot genug Raum für Foxtrott, Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba oder einen leidenschaftlichen Tango. Überhaupt waren sämtliche Gesellschaftstänze und Stilrichtungen vertreten. Standard- und Latein waren besonders beliebt. „Das Tanzangebot ist generationsüberschreitend und gilt für Jung und Alt“, das betont der StSR ausdrücklich. Auch etliche jüngere Tanzfreudige mischten eifrig mit.

Mit flinken Füßen und schnellen Schritten huschten die Tanzpaare federleicht über das polierte Parkett. So einfach Tanzschritte oft sind, erfordern sie doch höchste Konzentration und gute Koordination. Vor allem wenn die Tanzschule schon etwas länger zurückliegt und die Schrittfolgen vielleicht eingerostet sind. Tanzen ist gesund. Nicht nur Kopf und Geist, sondern auch Herz, Kreislauf und die Muskulatur werden gestärkt und trainiert. Tanzveranstaltungen dienen auch als Kontaktbörse. Neue Kontakte werden geknüpft, bestehende gepflegt.

Die Veranstaltung steht zweimal im Jahr im Vereinskalender. Weitere Auflagen des beliebten Tanztees sind nach Aussage der Vorsitzenden Susanne Andres nicht zu bewältigen. Der Stadtseniorenrat besteht aus einem Kern von acht Mitgliedern und ist auf die Hilfe und Unterstützung von weiteren sozialen Vereinen wie zum Beispiel der Awo und dem Altenwerk der Pfarrgemeinden angewiesen. Nur durch Spenden und Zuschüsse kann das finanzielle Aufkommen für Saalmiete, Musikgage, Gema und Dekoration einigermaßen abgedeckt werden.