Nachdem der Öflinger Gemeinderat Björn Griener seinen Austritt aus der FDP-Fraktion erklärt hat, hat diese ihren Fraktionsstatus verloren, da für die Bildung einer Fraktion mindestens zwei Räte nötig sind. An der Besetzung der Ausschüsse soll sich vorerst aber nichts ändern, wie Thater auf Anfrage erklärte. Eigentlich steht nur Fraktionen ein Sitz in den beschließenden Ausschüssen zu. Eine Neubesetzung der Ausschüsse wäre allerdings sehr aufwendig. FDP-Mann Hans-Peter Zimmermann, in Zukunft wie Griener fraktionslos, reagierte mit einer persönlichen Erklärung auf den Austritt Grieners: „Der Austritt ist völlig überraschend und ich bedaure dies. Alle in den letzten fast zwei Jahren von der Fraktion eingebrachten Anfragen oder Stellungnahmen sind im Vorfeld abgestimmt und auch schriftlich bestätigt worden. Als FDP-Gemeinderat bin ich absolut frei, unabhängig und von keinem Wohlwollen anderer abhängig. Es muss in unserer Demokratie erlaubt sein, sachliche und kritische Fragen zu stellen, ohne dadurch Nachteile zu haben.“

Wehr Zerwürfnis: Björn Griener verlässt die FDP-Fraktion im Wehrer Gemeinderat