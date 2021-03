Der Wehrer Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag mit der Zukunft der „Unechten Teilortswahl„ beschäftigen. Das Wahlsystem garantiert jedem Ortsteil eine bestimmte Anzahl an Sitzen im Gemeinderat – diese Anzahl richtet sich nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahlen. So gehören dem Wehrer Gemeinderat mindestens fünf Räte aus Öflingen an und 13 aus der Kernstadt Wehr. Der FDP-Stadtverband spricht sich nun in einer Pressemitteilung für die Beibehaltung des Systems in Wehr aus. „Gerade in einer Zeit in der das Mitwirken im politischen und gesellschaftlichen Leben abnimmt, kann die Beibehaltung der unechten Teilortswahl ein positives Signal sein“, so die FDP. Bei der Gemeinderatswahl 2019 hatten die Parteien allerdings Mühe, in Öflingen ausreichend Kandidaten zu finden.

