Ab erstem Januar übernimmt Fatima Zobeidi-Weber die Leitung der Volkshochschule (VHS) Wehr und auch stellvertretend die Leitung des Kulturamtes. Sie tritt damit die Nachfolge von Carina Wanowski an, die am Freitag hätte verabschiedet werden sollen, aber krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte. Nichtsdestotrotz sprach ihr Bürgermeister Michael Thater Dank und Anerkennung aus.

Carina Wanowski begann im August 2008 ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung und arbeitete anschließend im Hauptamt. 2013 wechselte sie in die freie Wirtschaft, kehrte aber im Juli 2015 in das Kulturamt zurück. 2017 schloss sie ihre Ausbildung zur Tourismus-Fachwirtin ab. Im März 2019 wurde sie stellvertretende Kulturamtsleiterin, und dieses Amt behielt sie, nachdem Frank Johannes Wölfl als Nachfolger Reinhard Valentas zum neuen Kulturamtschef berufen worden war. Zusätzlich übernahm sie die Leitung der Volkshochschule. „Die Modernisierung der VHS trug die Handschrift Carina Wanowskis“, lobte Thater.

Mehrere Bewerbungen

Auf die Ausschreibung ihrer Stelle waren mehrere Bewerbungen eingegangen, und „Fatima Zobeidi-Weber war mit Abstand die beste Kandidatin“, so der Bürgermeister. Sie hatte früher selbstständig in einer Reise-Agentur gearbeitet, die französische Gastschüler nach Deutschland vermittelte. Als langjährige Vorsitzende des Bad Säckinger Kammerchores kann sie reichlich Kulturerfahrung vorweisen. 2019 trat sie in das Kulturamt ein, verwaltete Kulturveranstaltungen, war für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und trieb die Entwicklung der Online-Kurse voran; bei der Re-Zertifizierung der VHS gehörte sie dem Qualitätsteam an.

Neue Kurse

Das Frühjahrsprogramm umfasst 75 Angebote, darunter viele im Bereich Gesundheit und Ernährung; neu sind die Kurse zu den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Dank der ortsansässigen Maler Elena Romanzin und Hansjörg Bißwurm kann die Institution zahlreiche Mal- und Zeichenkurse anbieten. Kulturamtsleiter Wölfl wollte eigentlich mit der Theatergruppe die „Rocky Horror Picture Show“ aufführen, dies musste aber wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

Dafür wird die Gruppe das Kult-Musical als „Shadow-Cast“ aufführen, das heißt, man wird einen Film zeigen, zu dem die Darsteller ihre Rollen nachspielen werden. Außerdem wird im Herbst ein Theaterstück von Ephraim Kishon aufgeführt. Neu sind auch die Workshops für Akustikgitarristen mit Oliver Fabro.

Die Anmeldung für das neue Programm ist ab Montag, 20. Dezember, unter www.vhs-wehr.de möglich. Kontakt: Fatima Zobeidi-Weber, 07762/80 86 03 oder fatima.zobeidi-weber@wehr.de.