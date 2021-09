Insgesamt 34.906 Euro werden in diesem Jahr als Spende der Sparkasse Hochrhein an die Wehrer Vereine ausgeschüttet. Der Wehrer Gemeinderat empfahl dem Geldinstitut folgende Verteilung: 1500 Euro gehen an den Schwarzwaldverein, der in diesem Jahr sein 125. Jubiläum beging. 1000 Euro gehen an den Gesangverein Männerchor, der 100 Jahre alt wird und der selbe Betrag geht an das Sumpfernieorchester Öflingen, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Eine besondere Beachtung finden die beiden DRK-Ortsvereine Wehr und Öflingen, die in der Corona-Pandemie nicht nur durch die Testaktionen enorm belastet waren. Sie erhalten jeweils 1250 Euro. Jeweils 1000 Euro gehen an die die Freiwillige Feuerwehr, die Stadtmusik Wehr 1859, den Musikverein Öflingen, den TV Wehr, den TV Brennet-Öflingen, den Freundeskreis der Städtepartnerschaften, den Förderkreis Mediathek, den Hallenbad-Förderverein, den Förderkreis Stadtmuseum sowie das Familienzentrum Wehr. Je 802 Euro gehen an die drei Fußballvereine FC Wehr 1912, Spvgg. Brennet-Öflingen 1912 und die Spielvereinigung Wehr. Jeweils 500 Euro gehen an die DLRG, Aktion Partnerschaft Eine Welt Wehr, das Harmonika-Orchester Öflingen, den Akkordeon-Verein Wehr, den Förderverein der Realschule Wehr, den Förderverein der Grundschule Wehr, den Förderverein der Talschule Wehr, den Förderverein für die Schule Öflingen, die Narrenzünfte Wehr und Öflingen, den Tennisclub Wehr, den Tischtennisclub Wehr, den Kegelsportclub Wehr-Öflingen, den Radsportverein Wanderlust, den Radsportverein Wehra , den Ski-Club Wehr, den Ski-Club Öflingen, den Kanu-Club Wehr, den Motorbootclub, die Sportschützen-Gesellschaft, die Wurftauben-Schützen Hochrhein Wehr, die

Modellfluggruppe Hochschwarzwald, die Segelfluggruppe Wehr, den Tierschutzverein Wehr-Öflingen, den Kleintierzuchtverein C 142 Öflingen, den Angelsportverein Wehr/Baden, die Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Bernhard, die Eisenbahnfreunde Wehratal, den Stadtseniorenrat Wehr, den Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Wehr, den Verein Miteinander-Füreinander sowie die Obst-und Gartenbauvereine Wehr und Öflingen.

Wehr Mysteriöser Brummton raubt Wehrern den Schlaf Das könnte Sie auch interessieren