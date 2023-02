Musik und Kulinarisches, vertraute Gesichter wieder im Öflinger Dorfmittelpunkt zu treffen, das haben sich viele schon beim obligatorischen Fassanstich am Sonntagmorgen nicht entgehen lassen wollen. Nach zwei Jahren wieder ein kurzer und knackiger Umzug vom Dorfladen, an der Schule und dem Rathaus vorbei, rein in die Festmeile – wie immer erprobt, ging das auch närrisch unbürokratisch.

Fünf Schläge und das von der Narrenzunft gestiftete Fass war von Michael Thater angestochen. „Erst mal Schaum für Dich“, Thater schenke Narrenchef Michael Sutter eifrig ein. Das Fass fürs Freibier war im Übrigen nach einer Viertelstunde bereits leer. | Bild: Gerd Leutenecker

Narrenzunftchef Michael Sutter hatte den Dorfbüttel Matthias Huber stets bei seiner Seite. Einen kurzen närrischen Blick warfen sie auf das verwaiste Rathaus, schließlich regieren jetzt ganz andere. So als kleine Abbitte durfte der abgesetzte Amtsinhaber Michael Thater beim Fassanstich zeigen, ob die Volksnähe noch da ist. Schweigend, versteht sich.

Fünf Hiebe beim Fassanstich

Fünf Hiebe brauchte es auf den wohl präparierten Zapfhahn vom BM v.a.D. (Bürgermeister vorübergehend außer Dienst) und das Gerstengold floss beim Öflinger Schällenmarkt bis zum letzten Tropfen in die Krüge.

Sechs Buden bieten bis Montagabend Abwechslung für die Hungrigen. Die musikalisch Unentwegten spielten auf, an vorderster Front am Sonntag ganz groß wieder der Musikverein Öflingen. Die Sumpfer kamen in „zivil“ nach dem Motto „Alte Schälle verpflichtet“. Die Rhy-Wehra-Schränzer waren noch für auswärtige Gastspiele verpflichtet, aber ihr der Anker für die Fasnacht bleibt der Öflinger Schällenmarkt.

Fasnacht 2023: So feiern die Narren am Hochrhein und im Südschwarzwald

Fasnachtssamstag

Waldshut-Tiengen Narrengericht, Umzug und große Party – Sehen Sie das exklusive Video vom Fasnachtssamstag Das könnte Sie auch interessieren

Schmutziger Dunnschtig oder dritter Faissen:

Erfahren Sie in unserem Newsticker, wo überall Fasnacht gefeiert wird, was in den Städten und Gemeinden am Hochrhein und im Südschwarzwald los war und sehen Sie im Video selbst, wie viel Spaß die Narren hatten.