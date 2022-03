von Denis Schimak

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am vergangenen Samstag die Chlosterhöfner Wälder an der Hütte im Flienkener Holz, um ihr Versprechen, das sie in der Fasnachtszeit gegeben hatten, in die Tat umzusetzen. Getreu dem Motto “ohne Fleiß kein Preis, ohne Saat keine Ernte“ pflanzten die Wälder unter der fachlichen Anleitung von Stadtförsterin Swantje Schaubhut 100 junge Weißtannen im Wehrer Stadtwald, um auch in Zukunft einen stattlichen Narrenbaum schlagen zu können. Stadtförsterin Schaubhut hatte dafür einen geeigneten Standort in der Nähe der Hütte auserkoren, der den jungen Bäumchen auch in den trockenen Sommermonaten eine gute Wasserversorgung verspricht.

Da die Chlosterhöfner Wälder nun schon seit 53 Jahren den Narrenbaum als Symbol der Wehrer Fasnacht fällen und stellen, wurden die dadurch entnommenen Bäume durch die Neupflanzung quasi in doppelter Form ersetzt, wie Wäldervogt Hubert Reiniger hervorhebt. Ziel dieser Aktion ist es demnach zum einen, den Narrenbaum der Zukunft heranwachsen zu lassen, zum anderen aber auch einen kleinen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten, wie Reiniger betont. Ab sofort entziehen die jungen Weißtannen nämlich während ihres jährlichen Wachstums der Atmosphäre das klimaschädliche Treibhausgas CO 2 und lagern dieses in Form von Kohlenstoff im Holz ein. Schon mit dem diesjährigen Narrenbaum hatten die Wälder auf den Klimawandel aufmerksam gemacht: Statt eines gesunden Baumes stellten sie einen abgestorbenden, vom Trockenstress und Borkenkäfern gezeichneten Narrenbaum.

Nachwuchsbäume für den Narrennachwuchs: Früh übt sich, was einmal ein Wälder werden will. | Bild: Günter Kramer

Bürgermeister Michael Thater überzeugte sich vor Ort ebenfalls von der Pflanzarbeit der Wälder und ließ es sich nicht nehmen, den jungen Weißtannen gemeinsam mit Wäldervogt Reiniger einen ordentlichen Schluck Wasser aus der Gießkanne zu spendieren, um sie zum Wachsen zu animieren. Nach getaner Arbeit freuten sich die Chlosterhöfner Wälder über das von der Stadt Wehr spendierte Vesper sowie die von Ehrennarrenvogt Markus Messmer spendierten Getränke und ließen den arbeitsreichen Tag gemütlich ausklingen.