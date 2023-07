Wer die Galerie des Alten Schlosses in Wehr betritt, fühlt sich schnell überwältigt von der Pracht der Farben, der Vielfalt an Stilen und der schieren Fülle an Gemälden und Aquarellen. Hat dort etwa ein Liebhaber moderner Kunst seine Kollektion von Impressionisten, Expressionisten, Konstruktivisten den Meistern abstrakter Malerei zur Verfügung gestellt?

174 Kunstwerke

Ganz so ist es nicht: Leihgeber, aber auch Schöpfer der 174 Kunstwerke ist der Wehrer Maler Werner Wenk, der sich eher bescheiden im Hintergrund hält. Er malt seit 30 Jahren, hat aber erst zweimal öffentlich ausgestellt: Mitte der 1990er-Jahre in Hasel und 2016 im Alten Schloss. Nun lässt er die Besucher wieder an der „Farbenfreude“ teilhaben. Der Titel beschreibt nicht nur die Eigenarten der Werke, sondern vor allem die Freude, die ihr Schöpfer beim Malen empfindet. Ganz im Sinne des „interesselosen Wohlgefallens“, denn die Preise, die er verlangt, seien sehr bescheiden und stünden in keinem Verhältnis zum Aufwand.

1948 in Wehr geboren, lernte Werner Wenk den Malerberuf im elterlichen Betrieb und machte 1972 die Meisterprüfung. 50 Jahre lang arbeitete er als Selbstständiger und, da keine seiner drei Töchter das Geschäft übernehmen wollte, verkaufte er den Betrieb, führt aber noch ein Geschäft für Farben und Zubehör. Vor 30 Jahren griff er zu Pinsel und Palette. „Mein erstes Bild war figürlich“, erinnert er sich. „Ich habe aus reiner Experimentierlust angefangen.“ Schnell packte ihn der Ehrgeiz, und er bildete sich autodidaktisch weiter. Er nahm keinen Unterricht, las aber zahlreiche Fachbücher, besuchte Museen und machte sich alleine auf eine lange Bildungsreise. Er lernte, wie man die Leinwand grundiert, wie man die Perspektive anlegt, wie man Öl- und Acrylfarben mischt. Wenn er den richtigen Ton nicht traf, dann war dies für ihn ein Ansporn, erst recht weiter zu experimentieren. „Man wird mit der Zeit mutiger, und am meisten lernt man aus den eigenen Fehlern.“

Vorbilder wie der Blaue Reiter, die Impressionisten oder die frühen und aktuellen Meister der Abstraktion prägten sein Schaffen, aber er lässt sich nicht auf einen einzigen Stil festlegen. Fasziniert ist er besonders von Vincent van Gogh. Er lacht auf die Frage, ob er gerne in dessen Stil male: „Na ja, ich habe es probiert, aber auf ganz niedrigem Niveau.“ Mittlerweile beherrscht er den charakteristischen, expressiven Pinselstrich, wie seine Adaption der berühmten „Sonnenblumen“ zeigt, die er ganz unbefangen mit einer gelben Leinwand im Stil der Farbfeldmalerei kombiniert. Auch Claude Monet zählt zu seinen Säulenheiligen, und so erscheint dessen „Dame mit dem Sonnenschirm“ auf mehreren Gemälden. Und den flotten, virtuosen Pinselstrich der Impressionisten und ihren analytischen Umgang mit der Farbe beherrscht er souverän.

Aber Werner Wenk kann auch ganz altmeisterlich malen, wie seine Stillleben beweisen, in denen er verdünnte Ölfarbe in zahllosen Schichten aufträgt, um die Beschaffenheit der Obstschalen und die Lichtreflexe auf den Gläsern wiederzugeben. Gerne malt er auch Aquarelle in feinsten Farbabstufungen, und in einer Folge von Bootsansichten ist zu erkennen, wie er die Wirklichkeit Schritt für Schritt vereinfacht und dann zu abstrahierten Kompositionen kommt.

In den rein abstrakten Bildern lässt er die Farbe regelrecht explodieren und mischt manchmal Styroporkügelchen bei, um der pastos aufgetragenen Farbe eine reliefartige Qualität zu verleihen. Viele Werke sind ganz eigenständig und nur aus seinen ureigensten Empfindungen heraus entstanden.