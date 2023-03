Das Wehrer Kulturamt mit Frank Johannes Wölfl an der Spitze will Abwechslung in die Wehrer Konzerte bringen. Das ist beim dritten Schlosskonzert der Saison mit dem Klenze Quartett schon gelungen. Es war ein variantenreiches Kammermusikprogramm, das das Streichtrio mit David Frühwirth (Geige), Tilo Widenmeyer (Bratsche) und Rupert Buchner (Cello) zusammen mit der Flötistin Andrea Ikker bot. Das an dem Abend etwas umgestellte Programm löste den Anspruch der Abwechslung ein.

Variantenreich

Auf das einsätzige Schubert-Streichtrio folgte mit Rossinis Quartett für Flöte und Streichtrio eine virtuose Kostbarkeit des Lebenskünstlers Rossini, in dem die Vorzüge seiner Opern allenthalben anklangen: die sangliche Melodieführung, aber auch das Spritzige und der Esprit. Dass solche Flötenquartette wie diese Nr. 3 im Konzertsaal Raritäten sind, ist unverständlich, kann aber vielleicht damit zusammenhängen, dass sie nicht leicht zu spielen sind.

Perlende Läufe und sprühende brillante Passagen fallen auf, die leicht und locker daherkommen müssen. Und das kamen sie auch in dieser erfreulichen Interpretation durch Andrea Ikker und die Herren des Klenze Streichtrios. Die Wiedergabe war nah an Rossinis „Italianitá“ dank einem frischen und klaren Spiel der Flötistin, die durch ihre flinken Fingerfertigkeiten punktete, und der kultivierten und lebendigen Begleitung der Streicher.

Vor der Pause gab es noch die interessante Bearbeitung der Händelschen Passacaglia von Johan Halvorsen, nicht in der barocken Urversion, sondern frei nach Händel, in einer Transkription für Geige und Cello. Das Stück ist ein wirklicher Wurf in circensischen Instrumentalvariationen, ein Violin-“Reißer“ mit gleichberechtigtem Cellopart für zwei reife Virtuosen, die mit Frühwirth und Buchner antraten und die ihre virtuose Spielvehemenz zur Schau stellten. Nach dieser wunderschönen Kammermusik ging es facettenreich mit ungewöhnlicher Besetzungsvariante weiter mit der 25-minütigen Serenade für Flöte, Violine und Viola von Beethoven, der die Stimmen miteinander oder gegeneinander spielen lässt. Die homogen zusammenklingenden Interpreten machten deutlich, dass es sich nicht nur um eine gefällige hübsche Petitesse mit Oberflächenreiz handelt. Vielmehr teilte sich in ihrer differenzierten Satzgestaltung der Charme dieser unterhaltsamen Musik mit einigem Tiefgang mit.

Über jeden Zweifel erhaben: Mozarts Flötenquartett in D-Dur, wieder mit der famosen Flötistin und ihrem schlackenlosen warmen Ton, breiter Dynamik und blendender Tongebung in allen Lagen sowie ihren aufmerksamen, inspirierenden Mitmusikern, die alle äußerst lebendig agierten – bis hin in die Zugabe, die sehr rasant hingelegte Bachsche Badinerie.