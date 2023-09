Der 1998 verstorbene Möbelstoffweber Emil Siebold ist nicht nur den alten Wehrer Fußballfans noch heute ein Begriff. Er war ein Förderer der Jugendmannschaften und organisierte viele Papiersammlungen für den Fußballnachwuchs. Vergessen ist hingegen, dass Siebold aus einem alten Zimmermannsgeschlecht stammte. Seine Mutter war eine Enkelin des seinerzeit angesehenen Zimmermeisters Johann Baptist Büche (1816 bis 1880).

Dessen Werk- und Wohnstatt lag „obe im Egge“. Es handelte sich um eines der ältesten Gebäude Wehrs nahe der Wehra AG an der Ecke Friedrichstraße/Industriestraße. Über einem der Fenster war die Jahreszahl 1357 eingemeißelt. Leider wurde das Haus ohne historische Bestandsaufnahme 1981 beim Ausbau der Industriestraße abgerissen. Heute befindet sich hier die Werkstatt der Zimmerei Graf.

Aus Emil Siebolds Fotos, die von seiner Witwe Hildegard verwahrt werden, sticht eine Rarität hervor. Es handelt sich um eine Familienaufnahme des Zimmermeisters Johann Baptist Büche aus dem Jahr 1874. Sie wurde vor dem Eingang des abgerissenen Hauses gemacht. Die Familie ist um einen Tisch mit Biergläsern gruppiert. Alle tragen feinen „Sonntagsstaat“. Das Ehepaar Büche in der Mitte, umgeben von Kindern und Enkeln. Alle blicken sehr ernst drein. Ein Familienfoto war 1874 eine durchaus ernste, weil sehr seltene Angelegenheit. Lachen wäre unschicklich gewesen.

Wie kam es, dass ausgerechnet diese Wehrer Handwerkerfamilie vor ihrem Haus abgelichtet wurde? Weder in Wehr noch in Schopfheim oder Säckingen gab es damals schon Fotografen. Um dieser Frage nachgehen zu können, hilft ein Blick in die Protokolle der Wehrer Lesegesellschaft. Johann Baptist Büche war Gemeinderat, Zimmermeister und auch Mitglied der Lesegesellschaft.

Am 18.5.1874 fasste die Vereinigung anlässlich einer „außerordentlichen Generalversammlung“ den denkwürdigen Beschluss, die „durch die Herren Photographen Schneider von Krozingen gebotene Gelegenheit zu benützen“ und „ein Bild aller Mitglieder der Lesegesellschaft anfertigen zu lassen“.

Der 1804 in Bollschweil geborene Trutpert Schneider und seine Söhne Heinrich und Wilhelm zählten zu den frühen Pionieren der Fotografie im Südwesten. Mit ihren Fotos sind sie in bedeutenden Sammlungen vertreten. Ihr Aktionsradius reichte vom Großherzogtum Baden über Österreich, Oberitalien und Frankreich bis Preußen und Russland. 1867 gründeten sie in Krozingen ein Fotoatelier. Die Schneiders waren Spezialisten der sogenannten Daguerreotypie, erlernten aber 1865 auch die Nassplattentechnik. Gingen sie auf Wanderschaft, konnten sie in einem transportablen Labor Papierabzüge vor Ort machen.

Europa bereisten sie nach 1867 nicht mehr. Aber während der Senior Trutpert in Kotzingen das Geschäft versah, durchstreiften seine Söhne den Südwesten. Eine Aufnahme Todtnaubergs von 1874 beweist, dass sie sich in jenem Jahr auch nahe Wehr aufhielten. Die Lesegesellschaft hatte offenbar Wind davon bekommen und den Gebrüdern Schneider besagten Auftrag erteilt. Das Gruppenfoto ging leider verloren. Aber der Gedanke liegt nahe, dass Vereinsmitglieder die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und den Fotografen Aufträge für den Eigenbedarf erteilten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde also das Familienfoto des Zimmermeisters Johann Baptist Büche in diesem Zusammenhang geschossen. Denkbar ist ferner, dass weitere Fotos entstanden. So Aufnahmen des wenig später zum Bürgermeister gewählten Franz Ehinger, des Kaufmanns Johann Baptist Trefzger oder des schachspielenden Landwirts Johann Bühler. Auch die erste Gesamtaufnahme Wehrs, die vom lang schon verstorbenen Kämmerer Erich F. Hampich fälschlicherweise auf 1872 datiert wurde, könnte von den Gebrüdern Schneider 1874 aufgenommen worden sein. Zugegeben, das sind Vermutungen. Plausibel sind sie trotzdem.