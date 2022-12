Das Jugendhaus hatte zum Familienadvent eingeladen und über 100 Besucher nutzten die Gelegenheiten, das Angebot für Kinder und Jugendliche in vorweihnachtlicher Atmosphäre kennenzulernen. Mit Raclette, Glühwein und Bastelspaß war dabei für jede Altersgruppe etwas dabei. „Ich bin total zufrieden,“ so Jugendhausleiter Manuel van Kreij am Sonntag Nachmittag.

Dekoriert: Buntes Weihnachtsgebäck und kreative Dekoration bastelten die Kinder mit Marie van Kreij vom Schülerhort Bing. | Bild: Julia Becker

Gemeinsam mit dem Jugendhaus waren verschiedene Einrichtungen aus Wehr vertreten und boten winterliche Aktivitäten an. Am Tisch des Kindergartens Bündtenfeld konnten Weihnachtsbilder und Karten gebastelte werden. Direkt daneben konnte man am Tisch des Schülerhorts Bing Weihnachtsgebäck verzieren.

Das Jugendhaus Seit Dezember 1985 gibt es in Wehr das städtische Jugendhaus. Untergebracht im Alten Bahnhof Öflingen ist das Jugendhaus seitdem ein Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Neben Aufenthaltsräume und Aktivitätsmöglichkeiten wie Street Soccer und Billard, gibt es im Jugendhaus auch ein eigenes Tonstudio. Außerdem werden regelmäßig Aktivitäten und Veranstaltungen angeboten. Das Jugendhaus wird geleitet von Manuel van Kreij zusammen mit den Pädagoginnen Linda Alduino und Jule Rünzi. Für die mobile Jugendarbeit ist Jochen Steinmann zuständig. Weiter Informationen gibt es unter ( www.jugendinwehr.de ).

Im ersten Stock war es möglich, mit der Schulsozialarbeit bunte Kerzen zu ziehen. Vor dem Jugendhaus hatte die Schulsozialarbeit außerdem eine Feuerstelle eingerichtet. Dort konnte Stockbrot gebacken werden. Das Jugendforum bot Raclette vor dem Jugendhaus an, drinnen gab es frische Waffeln. Trotz frostiger Temperaturen war auch der Street Soccer Platz gut besucht. „Die Besucher sind ganz bunt gemischt, darunter auch ehemalige Jugendliche aus Wehr, die jetzt mit ihren eigenen Kinder herkommen“, freute sich van Kreij.

Mit Andrea Mielke vom Kindergarten Bündtenfeld bastelten die Kinder bunte Weihnachtsbilder für ganz individuelle Grußkarten. | Bild: Julia Becker

Neben einer schönen Zeit für die Wehrer Familien, soll der Nachmittag Möglichkeiten bieten, miteinander in Kontakt zu kommen. „Die Eltern können so das Jugendhaus und auch uns als Mitarbeiter kennenlernen“, so van Kreij. Als Eltern wolle man schließlich wissen, wo und mit wem die eigenen Kinder ihre Freizeit verbringen. Man merke, dass es klappt: Bereits nach dem ersten Familienadvent noch vor Corona und auch nach jedem Sommerferienprogramm kämen mehr Jugendliche ins Jugendhaus. Über die gute Zusammenarbeit freute sich auch die Wehrer Familien-Referentin Cornelia Finkbeiner: „Eine großartige Veranstaltung und ein schöner Überblick über das Angebot für Kinder und Jugendliche.“