von Michael Gottstein

Es war wohl die Verbundenheit zu seiner alten Wahlheimat, die den Schriftsteller Ralf H. Dorweiler bewogen hatte, sein erst Ende September erschienenes Buch „Die Gabe der Sattlerin“ zum ersten Mal in Wehr vorzustellen. Zu der gemeinsam mit der Buchhandlung Volk und der Mediathek veranstalteten Premierenlesung kamen zahlreiche Gäste in die die corona-konform bestuhlte Stadthalle.

Seit seinem 2006 publizierten Erstlingswerk „Mord auf Alemannisch“ hat Ralf H. Dorweiler zwölf Bücher verfasst. 20 Jahre lang lebte er am Hochrhein und im Wiesental, bis er kürzlich nach Bad Pyrmont umzog. Seit einiger Zeit ist er Pferdebesitzer, und seine Stute war der Ausgangspunkt einer Assoziationskette, die das inhaltliche Gerüst seines neuen Romans bildet. Das älteste deutsche Gestüt heißt nämlich Marbach, ebenso wie Schillers Geburtsort. Also wollte er dem Dichter ein Denkmal setzen, was nicht auf ungeteilte Gegenliebe seines Verlages stieß, da er den Namen Schiller für nicht gerade verkaufsfördernd hielt. Doch Ralf H. Dorweiler ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen. Eine fiktive, aber sehr wirklichkeitsnah geschilderte Gestalt ist die junge Sattlerin Charlotte, der eine Vernunftehe droht.

Die historisch verbürgten Menschen und Ereignisse werden mit fiktiven Personen und Lebensgeschichten zu einer spannenden Handlung vermischt. Dorweiler-Leser wissen, dass er lebensnahe Dialoge schreibt und sich auf die Technik des Spannungsaufbaus versteht. Wie sich die Lebensläufe kreuzen, verriet er nicht, aber er ließ durchblicken, dass das Leben der Sattlerin nicht so harmonisch verlaufen wird, wie es die liebevolle Beschreibung des elterlichen Hofes am Anfang vermuten lässt. Die 19-jährige Charlotte bekommt am Vorabend ihrer Hochzeit Besuch von ihrem Bräutigam, einem doppelt so alten „Amtsmann“, dessen manieriertes Auftreten an den Hofmarschall von Kalb aus Schillers „Kabale und Liebe“ erinnert. Und der „überraschend unnachgiebige Griff“, mit dem er sie zu einem Kuss nötigt, lässt nichts Gutes erahnen.

Ein Sprung führt nach Stuttgart in das Jahr 1781, und zwar in die „kärgliche Kammer“, die Schiller bei Luise Dorothea Vischer (die es wirklich gab) gemietet hatte. Der Dichter hat gerade „Die Räuber“ vollendet und ist in argen Geldnöten, denn der Herzog schuldet ihm den Sold für seine Arbeit als „Regimentsmedicus“. Dorweiler schildert die Audienz, bei der sich Schiller mit den Schmeicheleien schwer tut, und macht deutlich, dass sich hinter der gepuderten Fassade des Herzogs ein Despot verbirgt. Heute ist Sattlerin ein selten gewordener Beruf, aber er wird noch ausgeübt, und zwar im Enkendorf, wo Patricia Betzler ihre Werkstatt hat.