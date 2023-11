Es sind nicht wenige Probleme, mit denen die lokale Wirtschaft zu kämpfen hat. Zwei Faktoren machen den mittelständischen Unternehmen besonders zu schaffen: Die Bürokratie und der Personalmangel. Dies wurde beim Vorort-Termin des CDU-Stadtverbandes Wehr am Freitag deutlich.

Die elf CDU-Mitglieder, unter ihnen die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, besichtigten den Lackier- und Karosseriefachbetrieb Oliver Amthor und die Schreinerei Ekkekard Meroth. Beides sind Familienunternehmen, die sich in der Verantwortung für ihre Mitarbeiter sehen und durch Qualität und Spezialisierung am Markt bestehen können. Der Stadtverbandsvorsitzende Uwe Planko sagte: „Die CDU nimmt sich gerne Zeit für das Handwerk“, worauf Ekkehard Meroth freundlich erwiderte: „Das sind tolle Worte, auf die ich aber Taten erwarte.“ Die Stimmung war stets höflich, die Gespräche konstruktiv, aber die Unternehmer erläuterten ihre Probleme auch ohne Beschönigungen.

Der CDU-Stadtverband Wehr und die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller besuchten die Schreinerei von Ekkehard Meroth (rechts). | Bild: Michael Gottstein

Für Ekkehard Meroth ist die Abwanderung in die Schweiz ein großes Problem. Zwei seiner acht Mitarbeiter sind Lehrlinge, „und ich überzeuge stets meine Kollegen, dass sie auch ausbilden“. Von kreisweit 24 Lehrlingen im Jahr habe etwa ein Drittel den Beruf ohne innere Überzeugung gelernt, ein weiteres Drittel bilde sich weiter, vom letzten Drittel gingen fünf in die Schweiz, und nur drei blieben in Deutschland. Auch im Kfz-Bereich ist „der Markt für Fachkräfte leergesaugt“, sagte Oliver Amthor, der 16 Mitarbeiter beschäftigt, davon drei Auszubildende. Er selbst habe zum Glück weniger Probleme, Lehrlinge zu gewinnen.

Oliver Amthor kritisierte die massiven Preisanstiege, egal ob bei Ersatzteilen, Energie-, Transport- oder Mautkosten. Vor allem mache ihm die „unglaubliche Bürokratie“ zu schaffen: „Eigentlich müsste ich zwei Leute einstellen, die nichts anderes tun, als die Bürokratiehürden zu bewältigen.“ Als Beispiel nannte er einen Kleber, mit dem die Firma schon seit Jahren arbeite; nun müsse er laut Vorschrift die Mitarbeiter im Umgang damit schulen.

Der CDU-Stadtverband Wehr und die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller besuchten die Firma von Oliver Amthor (rechts). | Bild: Michael Gottstein

Und bei Elektroautos „wurde ein unglaublicher Verordnungswald aufgestellt, damit man E-Autos überhaupt reparieren darf“. Ekkehard Meroth verwies auf die unzähligen EU-Vorschriften zur Einschätzung des Gefahrenpotenzials. Der Dokumentations- und Schreibaufwand sei immens, dabei sage einem vieles der gesunde Menschenverstand. Berthold Bühler meinte, dass man früher viel mehr auf Eigenverantwortung gesetzt habe, und Paul Erhart sah die Gesellschaft mit ihrer „Vollversorgungsmentalität“ auf keinem guten Weg. Die Abgeordnete versprach, die Kritik in der Fraktion vorzutragen, und erklärte, dass „Bürokratieabbau ganz oben auf der Prioritätenliste steht“, worauf Paul Erhart meinte: „Man redet viel darüber, aber es geschieht nichts.“