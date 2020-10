von sk

Für die evangelischen Christen gehört zum Danken auch das Teilen. So wurde beim Erntedankfest in der Friedenskirche in Wehr nicht nur gedankt, sondern auch Sachspenden für den Tafelladen gesammelt.

In seiner Predigt betonte Pfarrer Hasenbrink: „Arm ist nicht der, der wenig hat, sondern der, der nie genug bekommen kann. Aber: Teilen macht reich.“

Der Ausgangspunkt dazu war die Erzählung aus dem Markus-Evangelium zur Speisung der 4000 Menschen durch Jesus. Auf die Rolle des Brotes wies in der Dekoration des Altarraums ein liebevoll von Tina Hasenbrink gestalteter Müller hin, der auf einen Bollerwagen voller haltbarer Erntedankgaben saß. Mit vielen Früchten des Gartens und der Felder, mit Obst und Gemüse hatten Andrea Marte und Tina Hasenbrink den Altarraum festlich geschmückt.

Als am Tag darauf die Gaben zum Tafelladen transportiert wurden, musste statt einmal wie in den Vorjahren zweimal hin- und hergefahren werden.

Die Gottesdienstteilnehmer überraschte Hasenbrink während der Predigt passend zu der Aussage: „Jesus nimmt sich die ganz alltägliche Sorge der Menschen (um Brot) zu Herzen“ mit einem Päckchen, das einige Weinbeeren und ein halbes Dinkelbrötchen enthielt und zum sofortigen Verzehr gedacht war. Da zu Erntedank mit vielen Gemeindegliedern gerechnet wurde, fand der Gottesdienst zweimal statt, um Anmeldung war gebeten worden.

Gottesdienste gut besucht

Beide Gottesdienste waren sehr gut besucht. Die erste Gruppe von fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden des neuen Jahrgangs stellte sich jeweils gegenseitig in beiden Gottesdiensten vor, aufgrund der Abstandsregeln wird es noch drei weitere Gelegenheiten zur Vorstellung geben.