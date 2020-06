Die Wochen des Corona-Lockdowns war für viele Kinder und Jugendliche eine harte Zeit: Unterricht per „Home-Schooling“, das Sport- und Vereinsleben ruhte komplett, und auch das gewohnte Angebot der offenen Jugendarbeit wurde Mitte März von heute auf morgen nahezu auf Null heruntergefahren. „Lediglich der Streetworker Jochen Steinmann war noch unterwegs und stand als Ansprechpartner zur Verfügung“, erklärt Stadtjugendpfleger Manuel van Kreij im Gespräch mit unserer Zeitung. Natürlich war auch bei diesen Treffen das Thema Corona und die daraus resultierenden Einschränkungen allgegenwärtig. Mit Online-Angeboten auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des Jugendhauses wurde kreativ versucht, die entstandenen Lücken zu schließen. Koch- und Bastel-Events wurden live ins Internet übertragen und die Filme später auch auf Youtube hochgeladen. So entstand eine kreative Videosammlung, die heute noch abrufbar ist.

Mit den Lockerungen erwacht nun auch das Öflinger Jugendhaus wieder zum Leben, an den gewohnten offenen Betrieb ist allerdings noch nicht zu denken: „Gruppen bis zu zwölf Jugendlichen dürfen das Jugendhaus nutzen“, erklärt van Kreij das ausgearbeitete Hygienekonzept, das von der Stadtverwaltung abgesegnet wurde. Hinzu kommen bis zu drei Betreuer, damit ist die in der Corona-Verordnung vorgesehene Personen-pro-Quadratmeter-Regel erfüllt. Täglich gibt es für die Jugendgruppen zwei zweistündige Zeitfenster, von 15 Uhr bis 17 Uhr und von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Jede Gruppe muss sich vorher anmelden und das Jugendhaus für die gewünschte Zeitspanne reservieren. Damit die maximale Besucherzahl nicht überschritten wird, bleibt der Zugang zum Jugendhaus verschlossen, die Jugendlichen werden nur bei entsprechender Voranmeldung eingelassen. Händewaschen oder Desinfizieren sind genauso verpflichtend wie das Ausfüllen eines Formulars, mit dem der Besuch für eine mögliche Nachverfolgung dokumentiert wird.

Immerhin: Eine Maskenpflicht gilt im Jugendhaus nicht. „Wir setzen auf die Einhaltung der Abstandsregeln, dann sind Masken nicht notwendig“, so Manuel van Kreij. Kein Körperkontakt und immer mindestens 1,5 Meter Abstand – das erfordert von den Jugendlichen viel Disziplin und ungewohnte Einschränkungen. Beim gemeinsamen Spiel am Kicker geht es nur eins gegen eins und auch sonst wird viel improvisiert, um den Abstandsregeln zu entsprechen: „Jochen hat eine Plexiglas-Abtrennung gebastelt, die von der Decke über den Tischkicker hängt“, beschreibt van Kreij eine der Vorkehrungen. Wie lange diese Regeln gelten, weiß das Team vom Jugendhaus nicht. „Wir hangeln uns derzeit ja von Verordnung zu Verordnung“, will van Kreij die weitere Entwicklung abwarten. Möglicherweise folgten weitere Lockerungen – oder aber neue Einschränkungen. Wichtig sei, dass die Jugendlichen das Angebot verantwortungsbewusst wahrnehmen.