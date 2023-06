Der neue Name Kulturbrücke soll griffiger sein und die Bekanntheit der Kulturkooperation der Städte Wehr und Schopfheim steigern. Das weist auf einen Wandel in der Kulturarbeit hin, den Bürgermeister Michael Thater bei der Sommersitzung des Kulturausschusses festmachte. Es gibt auch Veränderungen im Wehrer Kulturamt selber. Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl verlässt Wehr in Richtung Stuttgart. Er wurde von Thater und dem Schopfheimer Bürgermeister Dirk Harscher mit herzlichen Worten verabschiedet.

Ohne Erinnerung wollte man Frank Johannes Wölfl indes nicht ziehen lassen und ihm etwas Bleibendes mitgeben: ein Bild (Ansicht der Partnerstadt Bandol) von Willi Raiber, Wölfls „Wehrer Lieblingsmaler“. Zuvor gab der scheidende Kulturamtsleiter noch einen Rückblick auf die letzte Saison und einen Ausblick auf die kommende.

Die Veranstaltungen seien nicht alle gut besucht gewesen, sagte Wölfl. Ins Theater gingen inzwischen mehr die Großeltern, stimmte er Bürgermeister Thater in dieser Beobachtung zu. Im neu aufgelegten Programm ist die jüngst eröffnete Kulturstätte, der KulTurm in der umgebauten ehemaligen Evangelischen Kirche, stark vertreten, weil das angestammte Storchehus noch nicht wieder zur Verfügung steht.

Die Kulturbrücke Die Städte Wehr und Schopfheim gehen im Gleichschritt bei der Kulturarbeit, die sich wandelt und breiter aufstellen will. Diskutiert wird derzeit auch ein neues Schülerabonnement. Für den scheidenden Wehrer Kulturamtsleiter Johannes Wölfl, der künftig in Stuttgart Kultur macht, wurde bereits eine Nachfolgerin gefunden. Die Stelle wird zum ersten Mal mit einer Kulturamtsleiterin besetzt. Verschiedene Flyer der kommenden Saison der neuen „Kulturbrücke“ Wehr/Schopfheim liegen bereits aus.

In seiner letzten Spielzeitplanung hat Wölfl Kleinkunst und Kabarett in den KulTurm gelegt, um diese Stätte zu etablieren und auszubauen. Obwohl man in Wehr viel Werbung machte und Plakate aufhängte, hat die Kleinkunstreihe mit Kabarett nicht so gut gezogen. „Vor ein paar Jahren hatten wir deutlich mehr Zuschauer“, registrierte Wölfl. Positive Ausnahme war die Theatergruppe der Volkshochschule, die mit ihrem Kishon-Theater 250 Zuschauer anzog.

Bei den Schlosskonzerten sei Corona noch immer ein Thema, was den Besuch des älteren Publikums 65 plus betreffe. Hingegen sei das Oberrheinische Sinfonieorchester Lörrach, das dieser Tage wieder ein fulminantes und sehr gut besuchtes Sommerkonzert in der Stadthalle gegeben hat, „ein Garant für Zuschauer“. Auch Lörracher Besucher kämen wegen der guten Akustik nach Wehr, hat Wölfl beobachtet. Im neuen Kulturzyklus ist wieder einiges geboten.

Es gibt einen Poetry Slam (literarischer Wettbewerb), der ein junges Publikum ansprechen soll, einen Chansonabend zum Weltfrauentag, Kabarett und ein weiteres Stück der Theatergruppe der Volkshochschule. Auch beim Akkordeon-Festival ist man wie jedes Jahr mit dabei und die traditionelle Ausstellung zum Lothar-Späth-Förderpreis kündigt sich an. Im Alten Schloss stellen Künstler aus Wehr und Umgebung und dem Wiesental aus.

Friederike Erhart, die die Schlosskonzerte organisiert, hat ein ansprechendes Programm mit Orchester-und Kammermusik zusammengestellt: ein Adventskonzert der Oberrheinischen, aber auch den Versuch eines etwas leichteren Konzerts mit dem Ensemble Pomp-A-Dur, und will sehen, wie es von den Abonnenten angenommen wird. Erhart schlägt auch vor, wieder einmal ein Kinderkonzert zu veranstalten.

Im Herbst soll mit einer größeren Kundgebung das neue Konzept und die Idee der Kulturbrücke vorgestellt werden. Im Flyer wurde bereits der Begriff vom Theaterabo in Kulturabo geändert. Das betrifft die Schopfheimer Theaterreihe, die künftig kein reines Theaterabonnement mehr ist, sondern eine Mischung aus Musik, Tanz, Sprechtheater, Kabarett. „Der Schritt wird auch in Wehr kommen“, prophezeit Bürgermeister Thater.