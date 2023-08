Was gut ist wird wiederholt – die Devise für das sehr beliebte „Füchsle Camp“ auf dem Fußballplatz ist gleichgeblieben. Der SC Freiburg kooperiert zum elften Mal mit der gastgebenden Spielvereinigung (SpVgg) Brennet-Öflingen. An drei Tagen haben 61 Kinder die Möglichkeiten sich fußballerisch weiterzuentwickeln. Jungs wie Mädchen vertiefen ihre Leidenschaft seit Donnerstag. Heute, Samstag, steht noch ein Abschlussfest für die Eltern und Großeltern an.

Vor 9 Uhr war am Donnerstag bereits Halligalli rund um das sattgrüne Fußballfeld. Die Mehrheit der Kinder kommt von auswärts. „Ich freue mich drauf, war letztes Jahr schon so toll“, rief ein Junge zum Abschied noch zum Opa. Frühzeitig haben die beiden Jugendleiter der SpVgg die Ausschreibung bekannt gegeben. „Im Dezember waren bereits alle Anmeldungen da“, sagte Inge Schneider. Ihr Leitungskollege Max Schramm hatte die Sportfreizeit gleichzeitig bei den befreundeten Fußballvereinen in der Region bekannt gemacht, „war eigentlich nicht nötig, die wissen um die Qualität im Camp“. Fußball in den Sommerferien ausgiebig spielen zu können, kommt der weiterhin vorhandenen Leidenschaft bei den Kindern entgegen.

Neue Formen des Trainings

Fünf Trainerinnen und Trainer im Füchsle Camp kommen vom SC und haben ihre Schützlinge gezielt zusammengewürfelt. Gleichzeitig hospitieren drei Jugendspieler von der SpVgg. Auch da stimmt die Richtung, spätere Trainingsassistenten sind immer willkommen. Zuerst wird das stets beliebte SC Trikot für jeden Einzelnen ausgegeben, Fanbindung fängt früh an. Aber eigentlich sind alle dem Bundesligisten wohlgesonnen. Dann auf dem Fußballplatz mit teambildenden Einheiten neue Formen des Trainings kennenlernen. Da kommt schon mal ein Rugby-Ball zum Einsatz, „das schult“, so ein Trainer, „die Koordination und Körpersprache besser“. Antäuschen und den Stellungsüberblick der Mitspieler einüben, das steckt hinter dem Trainingskonzept. Die Mischung als Mannschaftssport und individueller Schulung ist erkennbar. Weil ein Teil der Trainerinnen und Trainer derzeit im Lehramtsstudium sind, kommt die pädagogische Seite nicht zu kurz.

Was sich im Rückblick noch als sehr fortschrittlich erwiesen hat, ist die Einbindung und stetige Weiterentwicklung von Trainermaterial des SC Freiburgs für die Jugendtrainer der SpVgg.