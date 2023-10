Wehr – Die 12. Wehrer Literaturtage sind zu Ende. Zum Abschluss gastierte die Schweizer Autorin Milena Moser in der Wehrer Mediathek. „Der Traum vom Fliegen“ lautet der Titel ihres inzwischen 24. Buches, das just am Erscheinungstag in der Wehrer Mediathek seine Premiere erlebte. „Eine Premierenlesung im kleinen Kaff Wehr“, wie Buchhändlerin Gabriele Volk ironisch-despektierlich zur Begrüßung des Publikums anmerkte. Dass er aber für gute Literatur keines Großstadtglamours bedarf, bewiesen die Kostenproben aus dem neuen Roman von Milena Moser, die bei den interessierten Gästen in der Mediathek Lust auf mehr gemacht haben dürften.

Hauptfigur Sofia dürfte treuen Lesern aus früheren Büchern Mosers bekannt sein. Die Heldin des neuen Romans ist 20 Jahre alt und wird von einem unstillbaren Wunsch zu fliegen „geplagt“. Um nicht die Bodenhaftung zu verlieren, hat sich Sofia bewusst ein Übergewicht angelegt. Als sie von einem ihrer beiden Väter in eine Privatklinik gebracht wird, denkt sie zunächst gar nicht daran, Gewicht zu verlieren. In Ihrer ambivalenten Haltung zur Frage nach dem Normals-Sein und Ausgeschlossen-Sein findet sie in der Klinik zwei Verbündete: Die magersüchtige Emerald, die die Gabe hat, sich unsichtbar zu machen. Der andere ist Zach, ein zunächst unsympathisch daherkommender Aufschneider. Dieser kann jedoch Gedanken lesen und hält der zur Gruppentherapie dazugekommenen Sofia sogleich den Spiegel unangenehmer Wahrheiten vor.

Ebenso interessant gestaltete sich das Publikumsgespräch mit der Autorin. Mit einer sehr geschmeidigen und doch schnörkellosen und zielsicheren Sprache verarbeitet Moser metaphorisch einen Leidensdruck „von tief liegendem Unwohlsein und Unerfüllt-sein“, wie sie auf Nachfrage erklärte. Menschliche Unzulänglichkeiten, das Zurschaustellen von Fassaden und kleine Seitenhiebe auf das US-amerikanische Gesundheitssystem sind weitere Ingredienzien.

Nähere Infos: www.mediathek-wehr.de