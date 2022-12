Zum dritten Mal in diesem Jahr musste die Wehratalstecke der L 148 zwischen Wehr und Todtmoos am Morgen für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Grund: In der Nacht zum Donnerstag 23. Dezember, ist zu einem Steinschlag gekommen. Gegen die Mittagszeit wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Eine Anfrage beim Landratsamt Waldshut blieb bislang unbeantwortet.

Schon zwischen November 2021 und Februar 2022 sowie zwischen 23. September und 16. November war es nach Felsstürzen zu mehrmonatigen Vollsperrungen der Wehratal-strecke zwischen Wehr und Todtmoos wegen aufwendiger Felsräum- und Sicherungsarbeiten gekommen.

Zu den Beräumungsarbeiten im Wehratal wird es am 2. Februar im Sitzungssaal des Todtmooser Rathauses eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger geben. Konkret geht es in dieser Veranstaltung um den Ablauf der zurückliegenden Beräumungsarbeiten im Wehratal. Vertreter des Landratsamtes werden anwesend sein und detaillierte Informationen zum Prozedere einer solchen Felsberäumung geben. Die Initiative zu dieser Informationsveranstaltung wurde gemeinsam von Bürgermeister Michael Thater aus und dem Todtmooser Rathauschef Marcel Schneider ergriffen. Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung besteht auch die Möglichkeit, Fragen an die Vertreter der Fachbehörden zu stellen. Die Uhrzeit für den Beginn der Informationsveranstaltung steht derzeit noch nicht fest, wird den Bürgerinnen und Bürgern aber rechtzeitig bekannt gegeben.