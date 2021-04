Erneut ist in einem Wehrer Kindergarten ein Corona-Fall entdeckt worden. Nachdem sich Anfang April in der Kita Zelg mehrere Kinder infiziert hatten, ist nun der Kindergarten St. Josef betroffen. Bei einem Kind sei das Virus nachgewiesen worden, teilt die Kindergartenleitung in einem Elternbrief mit. Um weitere Ansteckungsketten zu verhindern, bleibe vorerst der gesamte Kindergarten geschlossen. Der Kindergarten St. Josef hat fünf Gruppen mit maximal 90 Plätzen.

Das Kreisgesundheitsamt meldet für die gesamte Stadt Wehr am Sonntag 36 aktive Covid-19-Infektionen, zwei weniger als noch am Freitag. Darin enthalten sind allerdings nicht nur bestätigte Fälle, sondern auch positive Schnelltests, die noch auf eine Bestätigung durch einen PCR-Test warten.