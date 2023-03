Im Rahmen ihres Unterrichts verbrachten 32 Schüler der Realschule Wehr aus den drei sechsten Klassen zusammen mit ihren jeweiligen Klassenlehrern (Christoph Illy, Dominik Jenne, Dennis Trier) und einer helfenden Aufsichtsperson je drei erlebnisreiche Tage im Grünen. Wie die Schule mitteilt, bereicherte Försterin Swantje Schaubhut zum zweiten Mal die Waldwoche als Fachfrau und Kooperationspartnerin. Mit viel Engagement war auch Schulsozialarbeiter Thomas Meier dabei. Auf dem Stundenplan der Jugendlichen stand allerlei Neues und Interessantes: Bäume ertasten, eine Baumplantage anlegen, Baumkulturen pflegen, geschlagenes Holz aus dem Wald bringen und Kochen unter leicht erschwerten Bedingungen.

In ihrer Zeit im Wald erlebten die Schülerinnen und Schüler jede Art von Wetter, von zweistelligen Plusgraden im Sonnenschein bis zu Dauerregen, Niesel und sogar Neuschnee. Eine einmalige Gelegenheit, den Wald in all seinen Facetten zu erleben. Es ging um das praktische, handfeste Erleben. Die Theorie zum Thema Wald, Gliederung des Waldes, Aufbau und Funktion des Baums sowie andere ökologische Themen waren im Vorhinein schon im Unterricht behandelt worden.

Welche Regeln gibt es im Wald? Die Schüler wissen genau, dass alle in Sichtweite bleiben sollen, kein Müll liegen gelassen wird und sie auch auf die kleinen Tiere wie Käfer, Ameisen und Spinnen achten sollen und sie diese nicht töten dürfen. Die Kinder sollen behutsam mit der Natur umgehen. Eine solche Waldwoche ist für Kinder und Lehrkräfte ein besonderes Erlebnis, da bildungsplanferne Themen außerhalb des gewohnten Umfeldes und Sozialverbandes völlig neu erlebt werden. Für alle Teilnehmer war diese Woche ein voller Erfolg.