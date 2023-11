Von den handwerklichen Färbereien Wehrs schaffte nur die 1866 im Flienken gegründete Färberei Hummel den Sprung in die industrielle Produktion. Der Färbermeister Franz Xaver Hummel stammte aus Gutach und war über Todtnau und Zell/W. 1866 nach Wehr gekommen. Er hatte August Nägele und Johann Weber die ehemalige Färberei Brugger abgekauft. Nägele hatte zuvor einen Teil des Anwesens an den Bierbrauer Vögele vermietet. Es handelte sich um das Haus Nummer 205, heute Im Dörfle 1.

Strenge Auflagen

Das Bezirksamt Schopfheim gestattete Hummel die Einrichtung der Färberei. Es stellte aber Bedingungen: Hummel musste eine wasserdichte Senkgrube für die Farbreste bauen und durfte nur färben, wenn das Vieh unterhalb des Betriebs nicht aus der Hasel getränkt wurde. Ferner musste er darauf achten, wenn die Anrainer Wäsche wuschen.

Natürlich gab es Beschwerden über die Wasserverschmutzung. Ihnen folgten strengere Auflagen, die besonders die Dichtigkeit der Senkgrube und das Waschen der Garne in der Hasel betrafen. Trotz alledem war Hummel erfolgreich. Bald ließen sogar Kunden aus dem Elsass bei ihm Baumwollgarne färben. Da der Betrieb von Häusern umgeben und die Wasserkraft der Hasel zu gering war, gab es keine Expansionsmöglichkeiten. Die Chance zum Einstieg in die fabrikmäßige Färberei tat sich 1873 auf, als der Sägemüller Fridolin Kramer auf seiner Säge in der Ochsenmatt starb.

Da es keinen Nachfolger gab, wurde die vermutlich seit Gründung des Klosters Klingental 1256 bestehende Sägemühle von seiner Witwe an Hummel verkauft. 1874 reichte dieser die Pläne für eine neue Färberei ein. Am 18. September 1874 genehmigte der Bezirksrat in Schopfheim den Bau unter der Bedingung, dass das Abwasser „nicht unmittelbar in den Wehrafluss geleitet“ werden dürfe. Hummel müsse es zuvor in einer Senkgrube „zum Schutz der Fischzucht“ klären. Auch hier gab es wieder Beschwerden.

Der Kundenstamm wurde größer und größer. Bald reichte das alte Wasserrad zum Antrieb der Indigomühle und der neuen Maschinen nicht mehr aus. Deshalb wurde auf Dampfkraft umgestellt. Auch Hummels Tod 1883 konnte die Entwicklung der Färberei zur Fabrik nicht aufhalten. Seine tüchtige Witwe Franziska, geborene Mühl, führte die Geschäfte weiter, bis ihr Sohn Eugen 1892 die Tochter des Müllers Leber heiratete und die Firma übernahm. Eugen war von seinem Vater zum Färber ausgebildet worden.

Franz Xaver Hummel hatte noch das katastrophale Hochwasser vom 28. Dezember 1882 erlebt und darauf gedrungen, dass bei der darauf folgenden Wehrakorrektion im Bereich seiner Fabrik der Verlauf des Flusses etwas in Richtung Wolfgangskapelle verlegt und das Ufer zur Fabrik hin massiv gesichert wurde. Seine zupackende Witwe setzte 1884/85 diese Planung um. Eugen Hummel trat in die Fußstapfen des Vaters. Er ließ drei Sheds bauen und sie mit Ausrüstungsmaschinen bestücken. Bis 1904 stellte er den Betrieb von der Stranggarnfärberei auf eine Gewebefärberei mit Ausrüstung um. Sie bestand unter anderem aus einer Bleicherei und einer Appreturanlage. Der Grund dafür lag rund 500 Meter unterhalb der Fabrik. Hatte die Möbelstoffweberei Neflin & Rupp bis 1904 ihre Baumwollgarne bei Hummel färben lassen, so gingen alle Aufträge mit der von Karl Friedrich Rupp 1904/5 initiierten und errichteten Färberei Wehr GmbH verloren.

Verlust der Perspektive

Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs am 1. August 1914 florierte Hummels Firma. Als aber durch die Blockade der englischen Flotte keine Baumwolle mehr in Deutschland eintraf, brach die Produktion ein. Ob in Hummels Fabrik – wie bei Neflin & Rupp – Granaten gedreht wurden, ist nicht bekannt. Eugen Hummel wurde 1918 ein Opfer der damals grassierenden Spanischen Grippe. Durch seinen Tod verlor die Firma ihre Perspektive. Weder sein Onkel Heinrich noch sein Sohn Roland sahen sich in der Lage, das Wehrer Unternehmen durch die Krisen der Nachkriegszeit zu bringen. So wurde im Jahr 1921 die Fabrik an die Firma Zell-Schönau AG verkauft. Sie richtete auf der Wehrer Ochsenmatt einen modernen Ausrüstungsbetrieb ein. Aber das ist ein anderes Kapitel der mehr als 200 Jahre währenden Wehrer Textilgeschichte.