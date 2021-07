von Michael Gottstein

Ein verheißungsvoller Start, dann die Nothilfe nach einem Katastrophenfall, schließlich die Vollbremsung und anschließend ein Neubeginn: Die Geschichte des Familienzentrums Wehr ist kurz und wechselhaft. Doch mittlerweile kann der Trägerverein „Familienzentrum Wehr“ mit einer großen und wachsenden Zahl von Angeboten aufwarten, wie in seiner ersten Hauptversammlung deutlich wurde.

Gegründet wurde der Verein von 15 Personen im Jahre 2019, als das Haus an der Georg-Kerner-Straße noch im Bau war. Doch Anfang 2020 brach ein Feuer im Seeboden-Kindergarten aus, so dass das Haus drei der betroffenen Gruppen Asyl anbot. Die Arbeit des Familienzentrums trat daher in den Hintergrund, und wenig später erfolgte der erste Lockdown.

Unterschiedliche Cafés

Immerhin konnte noch im März 2020 der erste Workshop veranstaltet werden, aus dem schließlich das Babycafé entstand. Dieses wurde im September unter Leitung von Cornelia Finkbeiner eröffnet und hielt seinen Betrieb bis zum Lockdown im Dezember aufrecht; mittlerweile ist es jeden Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr geöffnet. Außerdem haben sich das Zwergencafé für Ein- bis Dreijährige (montags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr) sowie das Schwangerencafé (jeden ersten Dienstag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr) etabliert. Gut angenommen werden die Bewegungsspiele für Eltern und Kinder „Kids‘n‘Play“ am Dienstag, ganz neu ist das Alleinerziehendencafé. In Zusammenarbeit mit der Stadt wurde ein Programm organisiert, bei dem die Mitarbeiter Familien mit einem neugeborenen Kind einen Willkommensbesuch abstatten. Die Zahl der Mitglieder ist auf mehr als 20 angewachsen.

Viel Arbeit im Hintergrund

Wie die stellvertretende Vorsitzende Jana Weis berichtete, hatte der Vorstand viel Arbeit im Hintergrund geleistet. Er machte das Familienzentrum in der Öffentlichkeit bekannt und gab einen Flyer in Auftrag. Der Internetauftritt ist im Entstehen, außerdem trat der Verein dem Mütterforum, dem Dachverband der Familienzentren in Baden-Württemberg, bei und warb Spenden ein. „Wir haben Mobiliar vom ehemaligen Au-Kindergarten übernommen und für das Babycafé eingekauft“, so Jana Weis.

Der Verein Der Trägerverein „Familienzentrum Wehr“ wurde 2019 von 15 Personen gegründet und hat mehr als 20 Mitglieder. Die Vorsitzende ist Silke Kranz. Kontakt per E-Mail (familienzentrum@wehr.info) oder Telefon 07762/12 99 möglich. Ein Internetauftritt (www.familienzentrum-wehr.de) ist in Arbeit.

Bei den Neuwahlen traten Kassiererin Else Mattes und Schriftführerin Elke Ebner nicht mehr an, zu ihren Nachfolgern wurden Sven Finkbeiner (Kasse) und Jasmin Adams gewählt. Neu als Beisitzerin ist Julia Schäuble. Bestätigt wurden Silke Kranz (Vorsitzende), Jana Weis (Stellvertreterin) sowie Lisbeth Jäckel, Susanne Fricker, Cornelia Finkbeiner und Heike Bohnsack-Roth (Beisitzerinnen). Bürgermeister Michael Thater und Stellvertreter Paul Erhart dankten dem Verein: „Es war von Anfang an klar, dass das Familienzentrum mit Leben gefüllt werden muss, und dafür braucht es einen Trägerverein, weil die Verwaltung nicht alles leisten kann“, so Paul Erhart.

Der Vorstand des Vereins „Familienzentrum Wehr“ mit Heike Bohnsack-Roth, Cornelia Finkbeiner, Julia Schäuble (hinten, von links), Silke Kranz, Sven Finkbeiner, Jasmin Adams, Lisbeth Jäckel (Mitte, von links) sowie Jana Weis und Susanne Fricker (vorne, von links). | Bild: Michael Gottstein

Und das Zentrum hat schon neue Pläne: So möchte der Akkordeon-Verein ab Oktober musikalische Früherziehung im Familienzentrum anbieten. Am 23. Juli findet erneut ein Workshop statt, und für 25. September ist eine Eröffnungsfeier mit einem Tag der offenen Tür geplant. Normalerweise ist das Zentrum während der Schulferien geschlossen, doch in diesem Jahr wurde die Sommerpause auf drei Wochen, vom 9. bis zum 29. August, verkürzt.