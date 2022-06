von Jürgen Scharf

Waldshut 1928: Auf dem Aquarell „Lonzawerke“ sieht man Gleise, Lok, Kräne, Schornstein. Auf einem anderen Bild die Waldshuter Innenstadt mit dem markanten Stadttor. Ein Aquarell von 1914 zeigt ein Motiv aus Tiengen: den Blick auf den Storchenturm und Dächer. Historische Stadtansichten, die es gibt und die man doch nicht kennt. Sie stammen von dem Maler und Zeichner Guido Schreiber, der einige Zeit im Postdienst in Tiengen angestellt war.

Ein stiller Künstler: Guido Schreiber beim Zeichnen im Freien im Alter von circa 70 Jahren. | Bild: Archiv Hans-Jörg Pott

Er malte in seiner Freizeit und da er durch mindestens 40 dienstliche Versetzungen innerhalb Badens an verschiedenste Orte kam, hat er eine Vielzahl an Impressionen aus Waldshut-Tiengen, Laufenburg, Bad Säckingen, Wehr, Rheinfelden bis Donaueschingen und Villingen-Schwenningen hinterlassen.

1917 wird er endgültig nach Villingen versetzt, stellt in der Baar-Region aus und wird der „molende Villinger“ genannt. Mehr als 60 Jahre ist er künstlerisch tätig. Aus 800 Orten sind Bilder von ihm überliefert, vorwiegend Aquarelle und Zeichnungen, aber auch 200 Ölgemälde.

Lonzawerke Waldshut, dargestellt von Guido Schreiber 1928 in Aquarell. | Bild: Archiv Hans-Jörg Pott

Sein rühriger Enkel Hans-Jörg Pott aus Bochum – wohin Guido Schreiber nach seiner Pensionierung 1951 zu seiner Tochter übersiedelte – hat den immensen Nachlass gesichtet, archiviert, inventarisiert, katalogisiert und das umfangreiche Gesamtwerk digital zugänglich gemacht. Schon 1995 hat Pott in dem Heft „Badische Heimat“ mit dem Beitrag „Ein Stiller im Ländle“ auf Leben und Werk des Malers Guido Schreiber aufmerksam gemacht.

Wenige Ausstellungen, dafür viele Bilder

„Mein Großvater hat sehr wenig ausgestellt, wollte nur arbeiten“, sagt Pott, der sich gerne an die Zeit mit ihm erinnert. „Wie aus seiner Biografie hervorgeht, war Guido Schreiber schon ein besonderer Mensch. Er ließ sich nicht von anderen Meinungen beeinflussen und hatte immer seinen eigenen Kopf. Zu mir als Enkel war er immer besonders gütig und großzügig, aber auch streng.

Er brachte mir die Natur nahe, indem wir gemeinsam in Tierbüchern blätterten und durch seine Spaziergänge mit ihm am Sonntagmorgen. Er wollte mich immer zum Zeichnen anleiten, da aber hatte ich meine eigene Meinung und nicht das Talent.“

Von Bad Dürrheim nach Öflingen

Geboren wurde Guido Schreiber 1886 in Bad Dürrheim als ältestes Kind von Franz Xaver Schreiber und dessen Frau Mathilde. Da sein Vater Posthalter in Öflingen wurde, kam die Familie an den Hochrhein. Schreibers Vater und der jüngste Bruder Xaver blieben viele Jahre in Öflingen ansässig.

Immer wieder kehrte Guido Schreiber, der beruflich in die Fußstapfen seines Vaters trat, zu Familienbesuchen zurück. So erklären sich die zahlreichen Landschaftsbilder und Ortsansichten aus dem Wehratal und Bad Säckingen, die in einer Gedenkausstellung im Stadtmuseum Wehr zu entdecken sind. Die Ausstellung ist noch bis 26. Juni zu sehen.

Schon 1905 macht Schreiber erste Malversuche vor der Natur. Bis 1914 entstehen rund 40 datierte Werke, überwiegend Bleistiftzeichnungen und kleinformatige Aquarelle vom Schwarzwald, Hochrhein und anderen Regionen.

Ab 1915 hat sich Guido Schreiber dann ernsthaft und regelmäßig mit der Malerei beschäftigt und seine Zeichnungen koloriert. In den 1930er Jahren kann sich der Autodidakt an großen Ausstellungen der Baaremer Künstler, darunter in Donaueschingen, beteiligen.

Waldshuter Impression mit dem Stadttor. | Bild: Archiv Hans-Jörg Pott

Nach 1950 finden seine mit Feder gezeichneten Ortsansichten im SÜDKURIER ihren festen Platz. Unter den veröffentlichten Illustrationen sind viele Villinger Sehenswürdigkeiten, die Münstertürme und Dächer der Stadt, der Markt, die alten Brunnen, Straßen und Häuser.

Werke zeigen Liebe zur Heimat

Auch die Arbeiten vom Hochrhein, darunter etliche Kohlezeichnungen von Hohentengen mit der Kirche, sind Zeugnisse seiner Liebe zur Heimat und zeigen Guido Schreiber als einen malenden Chronisten, der die reizvolle Landschaft, Städte und Dörfer in verschiedenen Techniken, prägnanten Zeichnungen und koloristisch schönen Aquarellen, festhält.

Die Rheinbrücke in Laufenburg, aquarelliert 1928. | Bild: Archiv Hans-Jörg Pott

Der Maler muss ein besonderes Faible für Bad Säckingen gehabt haben, denn aus der Trompeterstadt fallen bemerkenswerte Ansichten auf, darunter die aufragenden Münstertürme, der Blick in die Altstadtgassen, der Rhein, die Holzbrücke und der alte Gallusturm in verschiedenen Variationen. Dankbare Motive fand er auch in Laufenburg und Rheinfelden, wobei die Rheinbrücken in den Bildmittelpunkt rücken.

Bad Säckinger Ansicht mit Münstertürmen des Malers Guido Schreiber, den man Van Gogh des Schwarzwalds nannte. Bild: Jürgen Scharf | Bild: Jürgen Scharf

Beim Festhalten dieser Eindrücke hat sich der Künstler für das Freihandzeichnen entschieden. Wo immer er unterwegs war und ihn sein Berufsweg hinführte, hatte er seine Malutensilien, Zeichenstift und Block dabei. Auf Fotos ist zu sehen, wie er noch im hohen Alter mit Hut und Mantel im Freien sitzt, den Zeichenblock vor sich, und skizziert.

Die Natur war sein Atelier

Er zeichnete wohl am liebsten in freier Natur, wie sich sein Patenkind Ruth Facca erinnert. Guido Schreiber sei nie ohne Malstaffelei angereist. Kaum habe er den Koffer ausgepackt, sei er schon mit Staffelei und Klapphocker losgezogen, vor allem an den Rhein oder ins Dorf. In all den Jahren füllen sich Skizzenbücher mit Sujets vom Hochrhein, von der Baar, dem Schwarzwald, dem Hegau und dem Bodenseegebiet.



„Ich habe gezeichnet und gezeichnet, und zuletzt ist es halt so geworden“, beschrieb der Künstler, der nie eine Kunstakademie besucht hatte, seine Arbeitsweise. Eigentlich wollte er sein Werk niemandem zeigen.

„Ich füllte meine Skizzenbücher für mich und blieb für mich“, sagte er einmal. Zwischen 1916 und 1964, so hat sein Enkel bei Durchsicht des Nachlasses festgestellt, sind durchschnittlich 100 Arbeiten pro Jahr entstanden: ein immenses „Reisebilder-Tagebuch“.

Dass es stimmungsvolle, dezent farbige und lebendige Aquarelle sind, sieht man in der Wehrer Retrospektive. Aus der frühen Zeit, als Schreiber noch in Öl malte, muss wohl der Beiname „Van Gogh des Schwarzwalds“ herrühren, mit dem man dem Künstler Modernität bescheinigte, weil er so gekonnt mit Farben umgehen konnte.

Kritiker loben Leichtigkeit der Bilder

Auch die Kunstkritik war Guido Schreiber gewogen, lobte die Weichheit der Farbtöne und die Leichtigkeit der Bilder, die „mit Licht und Luft“ gemalt scheinen. Bei der Motivwahl war Schreiber aufgeschlossen für Stadtlandschaften, die neben Industriebildern stehen, ebenso für landschaftliche Natureindrücke, Interieurs und Stillleben.

„De molende Poschtle“, der Postinspektor mit bürgerlicher Existenz, so fasst es sein Enkel in der Biografie zusammen, nutzte seine Zeit außerhalb der Schalterstunden, um die Welt auf eigene Art und Weise zu entdecken und darzustellen. Aus heutiger Sicht sieht Hans-Jörg Pott das künstlerische Werk Schreibers vor dem Hintergrund einer kleinstädtischen südwestdeutschen Kulturlandschaft, in und mit der er lebte und aus der er seine Schaffenskraft schöpfte.

Blick auf den Storchenturm und Dächer in Tiengen (1914.) | Bild: Archiv Hans-Jörg Pott

Auch in seinem letzten Lebensraum, der Ruhrlandschaft, entdeckte der Maler noch mit über 70 Jahren die Idylle von Stadt und Land. Für die Zeichnungen romantischer Stadtkerne mit pittoresken, stark konturierten Häusern, individuellen Blickwinkeln und ungewöhnlichen Perspektiven könnte man Guido Schreiber das Prädikat „Stadtzeichner“ verleihen. Unter lokalem Aspekt sind seine Bilder künstlerische Zeitdokumente, da sie vieles festhalten, was sich längst verändert hat.