Wehr – Das Warten hat ein Ende: Morgen, Samstag, 3. September, öffnet der Enkendorfmarkt endlich wieder seine Pforten. Über 125 Marktbeschicker werden diesmal vom Ortseingangsschild bis hoch zur Dinkelbergstraße ihr handwerkliches, kulinarisches und musikalisches Angebot präsentieren.

„Über 25 neue Aussteller aus der Region sind in diesem Jahr dabei“, freut sich Mitorganisatorin Manuela Steinebrunner. Vor allem Gebasteltem und Dekoratives findet sich an den neuen Ständen. Darum habe man den Markt nun erstmals über den Gasthofs „Zur Sonne“ bis zur Dinkelbergstraße verlängert. „Wir wollten niemanden aus Wehr absagen“, so Steinebrunner. Besonders nicht, weil man ja bereits pandemiebedingt ganze vier statt der üblichen zwei Jahre Zwangspause hinter sich habe. Das Engagement der Enkendorfer ist aber ungebrochen: Das bislang siebenköpfige ehrenamtliche Team um Steinebrunner ist durch einige junge Helfer verstärkt worden. Neben Gerhard Gersbach, Peter Reiniger, Hubert Mulflur, Reiner Genter, Hans-Peter Schlosser und Daniel Meier sind nun auch Sepp Amthor, Dominik Stratz und Tobias Gersbach mit dabei. „Fast alle geborene Enkendorfer und auch die Jungmannschaft ist gut vertreten,“ so Steinebrunner mit Stolz.

Regionale Gaumenfreuden

Erneut ein sicheren Publikumsmagnet wird das Traktortreffen mit Reiner Genter und Hubert Mulfur. „Es sind über 30 Traktoren, alles Oldtimer, die 50, 60 oder auch 70 Jahre alt sind“, so Genter. Geplant sind auch Vorführungen einer alten Dröschmaschine. Landmaschinen und eine Forstausstellung wird Hubert Reiniger auf dem Nagelschmiedehof ausrichten. Hier kann man auch den Fuhrpark von Lohnunternehmer Henry Reiniger in Augenschein nehmen. Ebenfalls mit großen Fuhrpark vertreten sind die Feuerwehr Wehr und der DRK Ortsverein Wehr.

Beide Gruppen laden ein zum Ausprobieren und Kennenlernen Ihres spannenden Ehrenamts. Ihr Handwerk präsentieren werden außerdem der Motorsägenschnitzer Ingo Rümmele aus dem Wiesental und die Sattlerin Patrizia Betzler aus Wehr. Der Imker Peter Reiniger ist wieder mit einem Stand vertreten, dazu wird ein Schäfer sein Handwerk verstellen und Peter Hinz ist mit seinem Kräuterstand dabei. Auch kulinarisch setzen die Veranstalter auf Regionales: Hausgemachte Spezialitäten wie Wildschweinfrikadellen, Schübling, Rehburger und Kräuterbratwurst sollen einen Kontrast zu den oftmals angebotenen Standards wie Currywurst und Schupfnudeln bieten. Alle Stände bieten außerdem Fassbier an. „Und auf Wunsch vieler Besucher gibt es nun auch überall Hugo, Lillet und Aperol“, so Steinebrunner.

Musik von Anfang bis Ende

Die offizielle Markteröffnung um elf Uhr findet traditionell am Eingangschild zum „Freistaat Enkendorf“ statt, musikalisch begleitet vom Akkordeon Orchester Akonima. Über den Tag hinweg wird die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen entlang der Hauptstraße und an den Straußenwirtschaften aufspielen. In der Kulturscheune Brandl begleiten die Fidelen Dorfmusikanten das Mittagessen und Kaffeetrinken. Geplant ist dann ein fließender Übergang von Marktgeschehen zu den Abendveranstaltungen, so Steinebrunner. Der Schützenverein lädt zusammen mit den Angelsportlern zum traditionellen Schäufele-Essen und es spielt die Wehrer Rockband Rangers. An der Odenbachschenke spielt die Countrvband „Christina & Rolex“ und am Klaraplatz sorgen ein DJ und ein Alleinunterhalter für Stimmung. „Das wird eine tolle Meile, wo auch länger gefeiert werden kann“, freut sich Steinebrunner.

Der Markt

Seit 2004 findet der Enkendorfmarkt üblicherweise alle zwei Jahre statt. Der Schwerpunkt liegt auf Handwerk und regionalen Anbietern. Der diesjährige Markt findet morgen Samstag, 3. September von 10 Uhr bis 18 Uhr statt. Ab 20 Uhr beginnen die Abendveranstaltungen mit musikalischem Programm. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Novartisgelände.