Es kommt nicht unerwartet, ist aber dennoch schmerzhaft, so die Organisatorin Manuela Steinebrunner: Der für den 29. September geplante 9. Enkendorfmarkt muss wegen Corona abgesagt werden. „Wir erwarten normalerweise 8000 bis 10.000 Besucher. Das ist momentan einfach nicht möglich“, so Steinebrunner. Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher gehe vor. „Ohne Gesang, Tanz und Geselligkeit wäre es doch auch kein richtiger Markt“. So haben sich die Organisatoren darauf verständigt, den Markt auf das nächste Jahr zu verschieben. „Die Teilnehmer sind bereits informiert: der Markt soll am 25. September 2021 stattfinden. Wir denken positiv und hoffen, dass dann alles in Ordnung ist.“ Der beliebte Markt im selbsternannten Freistaat Enkendorf lockt alle zwei Jahre Besucher aus nah und fern an. Vorwiegend regionale Anbieter offerieren entlang der Enkendorfstraße Kulinarisches und Handwerk. Dazu kommt ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik.