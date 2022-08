Der Enkendorfmarkt wird am 3. September richtig groß: Über 125 Marktbeschicker präsentieren ihre Waren diesmal entlang der Enkendorfstraße – vom Ortsschild bis hoch zu Dinkelbergstraße.

Bereits zum neunten Mal und nach einer pandemiebedingten Auszeit gibt es einen vollen Tag mit einem breiten handwerklichen, kulinarischem und musikalischem Angebot.

Der Enkendorfmarkt Seit 2004 findet der Enkendorfmarkt üblicherweise alle zwei Jahre statt. Der Schwerpunkt liegt auf Handwerk und regionalen Anbietern. Der diesjährige Markt findet am Samstag, den 3. September von 10 Uhr bis 18 Uhr statt, ab 20 Uhr beginnen die Abendveranstaltungen mit musikalischem Programm. Die offizielle Eröffnung mit der Akkordeon-Formation SoundMix findet um 11 Uhr am Ortsschild „Freistaat Enkendorf“, Enkendorfstraße 87, statt. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Novartisgelände.

„Über 25 neue Aussteller aus der Region sind in diesem Jahr dabei“, freut sich Mitorganisatorin Manuela Steinebrunner. Vor allem Gebasteltes und Dekoratives findet sich auf den neuen Ständen im Enkendorf.

Darum habe man den Markt in diesem Jahr auch erweitern müssen: Bislang wurde bis Höhe des Gasthofs „Zur Sonne“ ausgestellt. Nun reichen die Stände rund 100 Meter weiter bis zur Ecke Dinkelbergstraße. „Wir wollten niemanden aus Wehr absagen“, benennt Steinebrunne den Grund, mehr Aussteller aufzunehmen.

Organisationsteam wird größer

Erweitert wurde auch das bislang siebenköpfige Organisationsteam um Manuela Steinebrunner, die alle ehrenamtlich tätig sind: Neben Gerhard Gersbach, Peter Reiniger, Hubert Mulflur, Reiner Genter, Hans-Peter Schlosser und Daniel Meier sind nun auch Sepp Amthor, Dominik Stratz und Tobias Gersbach mit dabei.

„Fast alle geborene Enkendorfer und auch die Jungmannschaft ist gut vertreten“, erzählt Steinebrunner mit Stolz. Die Unterstützung sei dringend notwendig gewesen: „Das war in diesem Jahr eine Mammutaufgabe.“

Markt beginnt am 3. September um 11 Uhr

Los geht es am Samstag, 3. September, um 11 Uhr am Eingangsschild zum „Freistaat Enkendorf“ an der Ecke Enkendorfstraße und Wuhrstraße. Neben den Marktbeschickern gibt es auch in diesem Jahr wieder das Traktortreffen mit Reiner Genter und Hubert Mulflur.

„Es sind über 30 Traktoren, alles Oldtimer, die 50, 60 oder auch 70 Jahre alt sind“, so Genter. Vorführungen gibt es auch von lokalen Handwerkern und Unternehmern sowie der Feuerwehr Wehr und dem DRK Ortsverein Wehr. Musikalisch begleitet wird der Markt durch die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen und unter anderem durch die Wehrer Rockband „Rangers“, einen DJ und eine Countryband.

„Wir sind sehr froh über das gute Programm am Abend“, so Steinebrunner. Geplant sei ein fließender Übergang von Marktgeschehen zu den Abendveranstaltungen. Kulinarisch setzen die Veranstalter auf regionale Vielfalt.

Hausgemachte Spezialitäten wie Wildschweinfrikadellen, Schübling, Rehburger und Kräuterbratwurst sollen einen Kontrast zu den oftmals angebotenen Standards wie Currywurst bieten. Alle Stände bieten außerdem Fassbier an. „Und auf Wunsch vieler Besucher gibt es nun auch überall Hugo, Lillet und Aperol“, so Steinebrunner.