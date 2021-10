von Andreas Böhm

Lange Zeit mussten die Mitglieder des Countryclubs aus Wehr auf ihren geliebten Linedance verzichten. Nun zeigen sich zaghafte Perspektiven auf und das gemeinsame Tanzen in fröhlicher Runde ist endlich wieder möglich. Wir besuchten eine der ersten Proben der Mitglieder im Innenraum und unterhielten uns mit der Vorsitzenden Constanze Feder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Vereinsleben und die Pläne des Countryclubs für die kommenden Monate.

Wehr Wachsen an Aufgaben: Gaby Hauptmann will mit ihrem neuen Buch Mut machen, auch in Krisen aufrechter durchs Leben zu gehen Das könnte Sie auch interessieren

Ab März des vergangenen Jahres konnten pandemiebedingt keine Proben und Auftritte mehr durchgeführt werden. In normalen Zeiten treten die Linedancer zum Beispiel beim jährlichen Westernfest der Schützen in Powder City oder beim „Sommer in Wehr“ auf. Diese Events wurden alle abgesagt. Private Buchungen für Feiern im Familienkreis waren ebenfalls nicht möglich. Auch die leckeren, selbst gemachten Westernburger, die in der Weihnachtshütte angeboten werden, konnten nicht unters Volk gebracht werden.

Wehr Warum die Gemeinderäte vom Öflinger Dorfladen so beeindruckt sind Das könnte Sie auch interessieren

Die Hauptversammlung des Countryclubs wurde um ein Jahr verschoben, musste aber im März 2021 aufgrund von Neuwahlen des Vorstands durchgeführt werden. Constanze Feder: „Wir mussten uns für die Mitgliederversammlung ein Lösung überlegen.“ Da eine Versammlung in Präsenz nicht möglich war, wurde das ganze Prozedere der Wahl über die eigene Whatsapp-Gruppe und per Briefwahl abgewickelt. Die Mitglieder konnten Vorschläge machen und es wurden Wahlhelfer bestimmt. Nach dem Stichtag der Wahl wurde die Auswertung per Video überwacht und die Mitglieder über das Ergebnis informiert.

Wehr Baumlehrpfad auf der Großen Zelg: Der Gartenbauverein macht Bürgern in seinem Jubiläumsjahr ein besonderes Geschenk Das könnte Sie auch interessieren

Neu ins Amt gewählt wurde die Vorsitzende Constanze Feder. Wiedergewählt wurde die Stellvertreterin Sylvia Roeder. Neu im Gremium sind Kassenwart Michael Feder und Schriftführerin Lea Frommherz: „Die digitale Wahl hat gut geklappt“, so die Vorsitzende erleichtert.

Leiten die Geschicke des Countryclubs (von links): Vorsitzende Constanze Feder und ihre Stellvertreterin Sylvia Roeder. | Bild: Andreas Böhm

Nun richten die Mitglieder des Countryclubs in Bezug auf Aktivitäten den Blick wieder nach vorn. Die ersten Proben der Linedancer fanden bereits ab Mai im Freien statt. Bei schlechtem Wetter sind nun auch Proben im Untergeschoss eines Fitness-Studios in einem festen Tanzraum wieder erlaubt. Nach der Corona-Verordnung wird vor jedem Treffen im Innenraum getestet. Die Vorsitzende: „Wir haben immer alle Corona-Regeln eingehalten. Es ist für uns ein Vorteil, dass die meisten unserer Mitglieder bereits geimpft sind.“ Bei schönem Wetter wollen die Linedancer mit ihrer Tanzlehrerin Ilona Ranz aber weiterhin unter freiem Himmel ihrem Hobby nachgehen.

Endlich wieder tanzen: die Linedancer des Wehrer Countryclubs dürfen ihr Hobby wieder ausüben. | Bild: Andreas Böhm

Rückblickend kritisierte Constanze Feder, dass während des Lockdowns das Weitergeben von Informationen an die Vereine ihrer Meinung nach nicht besonders gut lief: „Wir mussten uns die gerade gültigen Regeln kurzfristig selbst raussuchen.“

Freude an der Bewegung: Tanzlehrerin Ilona Ranz leitet die Linedancer beim Countryclub in Wehr. | Bild: Andreas Böhm

Während bei anderen Vereinen aufgrund der Pandemie Austritte zu verzeichnen waren, ging der Trend beim Countryclub Wehr genau in die andere Richtung. Constanze Feder erfreut: „Wir konnten einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen.“ Aktuell gehören dem Verein 28 Aktive an.

Wünsche für die Zukunft

Gefragt nach den Wünschen für die Zukunft ist es der Vorsitzenden ein großes Anliegen, verstärkt Kinder, Jugendliche und Familien für den Verein zu begeistern und anzusprechen: „Probe ist immer montags ab 19 Uhr. Da kann man jederzeit vorbeikommen.“ Und noch einen Wunsch äußerte die Vorsitzende Constanze Feder abschließend: „Wir suchen noch Sponsoren für den Countryclub. Wir sind ein kleiner Verein ohne großen Mitgliedsbeitrag.“