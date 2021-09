von sk

Nach der durch die Pandemie bedingte Zwangspause von eineinhalb Jahren, hat jetzt die erste große gemeinsame Aktivität der Mitglieder des Freundeskreises der Städtepartnerschaften stattgefunden: Ein Tagesausflug auf den Odilienberg im Elsass. Rund 40 Mitglieder verbrachten „einen großartigen Tag an diesem mystischen Ort im Herzen der Mittelvogesen“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der Felssockel des Mont Sainte-Odile, der seit 1300 Jahren vom Kloster Hohenburg gekrönt wird, ragt wie ein Schiff in die Rheinebene.

Wehr Städtepartnerschaft Wehr-Bandol: Jumelage funktioniert auch mit Abstand Das könnte Sie auch interessieren

Vom Gipfel des 763 Meter hohen Berges konnte man die Oberrheinebene mit elsässischen Weinbergen und Dörfern und dahinter den Schwarzwald sehen. Das Kloster, im 7. Jahrhundert von Odilia, der Schutzpatronin des Elsass, gegründet, ist heute der bedeutendste Wallfahrtsort des Elsass. Die Klosteranlage mit seinen Plätzen, Brunnen, Gartenanlagen und kulturellen Schätzen, lud zum Verweilen und Schauen ein. In den altehrwürdigen Mauern wurde die Reisegruppe bewirtet und beim Essen gab es die Gelegenheit sich nach so langer Zeit miteinander auszutauschen.

Sagenumwobener Waldspaziergang

Ein Waldspaziergang rundete den Ausflug ab. Das Kloster liegt auf einem gewaltigen Felsvorsprung, den man ganz umrunden kann. Um die Abhänge des Berges zieht sich die sogenannte „Heidenmauer“, eine mehr als 10 Kilometer lange Mauer aus prähistorischer Zeit. Naturnahe, schattige Pfade führen an diesem geheimnisvollen, monumentalen Bauwerk entlang. Die Wandergruppe entdeckte Beckensteine, die als Opfersteine gedient haben könnten, Steinformen, die einem Königsstuhl oder einer Druidenhöhle ähneln. „Fasziniert und bezaubert von diesem geheimnisvollen Ort hätte man sich noch stundenlang dieser besonderen Stimmung hingeben können“, so der Verein in seiner Mitteilung.

Wehr Bundesverdienstkreuz für die Grande Dame der Wehrer Kultur Das könnte Sie auch interessieren

Der Verein hofft, dass der coronakonforme Ausflug der Auftakt zu weiteren Veranstaltungen im Vereinsjahr gewesen ist. Für das Jahr 2022 hat der Freundeskreis der Städtepartnerschaften bereits mit der Organisation für eine weitere Reise in die Partnerstadt Bandol begonnen.