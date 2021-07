von Andreas Böhm

Alle Abteilungen des Turnvereins Brennet-Öflingen dürfen seit 21. Juni wieder ihr komplettes Sportprogramm in der Gymnastikhalle und in der Öflinger Sporthalle anbieten. Teilnehmer aller Altersklassen freuten sich zusammen mit den Übungsleitern riesig auf den Neustart. Wir waren bei einer der ersten Übungsstunden nach dem Lockdown beim Mädchenturnen mit dabei und haben mit der Vorsitzenden des Turnvereins, Renate Schlageter, über die schwierige Zeit in den vergangenen Monaten und den Neustart gesprochen.

Renate Schlageter, Vorsitzende des Turnvereins Brennet-Öflingen, freut sich über den Neustart nach langer Corona-Zwangspause. | Bild: Andreas Böhm

Währenddessen waren die Mädels mit ihren Übungsleiterinnen fleißig an den verschiedenen Turngeräten beschäftigt. Man merkte den jungen Sportlerinnen die Freude an, sich endlich wieder nach Herzenslust ihrem Hobby hingeben zu dürfen. Natürlich wird das Programm erst wieder langsam und vorsichtig hochgefahren; zu lange war die Pause, die sie durchstehen mussten.

Gekonnter Handstand: Die Mädchen haben das Bodenturnen unter fachkundiger Anleitung während des Lockdowns vermisst. | Bild: Andreas Böhm

Nur wenige Wochen im vergangenen Jahr zwischen September und Anfang November konnte unter Einhaltung eines eigenen Hygienekonzeptes Sport betrieben werden, erzählte Renate Schlageter: „Die Vorgaben waren für uns schwierig“, so die Vorsitzende. Es fand kein Leistungsturnen statt und die Anzahl an Teilnehmern in der Halle war begrenzt. Im Winter war dann eine lange Zwangspause angesagt.

Mitte Juni 2021 wagte dann der Turnverein wieder einen ersten Öffnungsschritt und begann mit Übungsstunden im Freien. Mit einem aktuellen Schnelltest, den die Kinder in der Schule machen konnten, war dann der Weg für das Hallentraining wieder frei.

Während des Lockdown ab November bot die Übungsleiterin Jessica Leber via Livestream auf Youtube ein Sportangebot als „Home Workout“ an, das gerne genutzt wurde. Über die Plattform ZOOM lud Katja Bär unter anderem zu Gesundheitskursen ein. Einige Sitzungen der Übungsleiter und der Vorstandschaft wurden ebenfalls online abgehalten. Hier suchte man nach Möglichkeiten, in beschränktem Umfang etwas anbieten zu können: „Irgendwas muss laufen“, lautete die Devise der Verantwortlichen.

Trittsicher auf dem Schwebebalken: Die Mädchen vom Turnverein Brennet-Öflingen beherrschen das Sportgerät. | Bild: Andreas Böhm

Nun ist Renate Schlageter sichtlich froh darüber, das wieder „etwas geht“: „Das ging schneller als erwartet. Ich hatte mit einer späteren Öffnung gerechnet“. Schlageter weiter: „Wir sind froh, dass es wieder anläuft, sind weiter vorsichtig und hoffen, dass es so bleibt“.

Rückblickend war es eine große Herausforderung für die Verantwortlichen, das Vereinsschiff am Laufen zu halten. Durch ständig neue Verordnungen musste das vereinseigene Hygienekonzept immer wieder umgeschrieben und angepasst werden: „Wir haben uns aber immer an die vorgegebenen Richtlinien gehalten“, so Renate Schlageter.

Finanziell kam der Turnverein bislang gut durch die Krise. Neben den normalen Zuschüssen des Dachverbandes für die lizenzierten Übungsleiter wurden laut der Vorsitzenden keine weiteren Coronahilfen in Anspruch genommen.

Neben der Tatsache, dass ein Großteil des regulären Trainings nicht stattfinden konnte, musste mit den Vereinsmeisterschaften im Turnen im vergangenen Jahr auch ein großer sportlicher Event abgesagt werden.

Einige Austritte waren laut der Vorsitzenden lediglich beim Eltern-Kind-Turnen zu verzeichnen. Trotz Corona blieben die meisten Mitglieder dem Turnverein treu. Für einige Angebote besteht inzwischen wieder eine Warteliste.

Der Verein Der Turnverein Brennet-Öflingen 1891 ist Mitglied im Markgräfler Hochrhein Turngau, im Badischen und im Deutschen Turnerbund. Der Turnverein zählt aktuell 820 Mitglieder. Vorsitzende des Turnvereins ist Renate Schlageter. Kontakt per E-Mail (tvvorstand@tvbrennet.de).

Mit Blick in die Zukunft wünschte sich Renate Schlageter, die seit 24 Jahren dem Turnverein vorsteht, dass sich ein paar Jüngere für eine Tätigkeit im Vorstand bereiterklären. Um der großen Nachfrage in den einzelnen Gruppen gerecht zu werden, sucht der Turnverein noch weitere Übungsleiter.

Als große Veranstaltung zum Jahresende steht das Jahresabschlussturnen am 1. Advent im Terminkalender des Turnvereins Brennet-Öflingen. Ob das sportliche Ereignis durchgeführt werden kann, hängt allerdings von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab und ist derzeit noch offen, so Renate Schlageter abschließend.