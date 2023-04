Flora ist die Göttin der Blüte und symbolisiert den Frühling. Unter dem Titel „Floral“ zeigt die Wehrer Malerin Elena Romanzin im Schaufenster des Modehauses Bär 20 Öl- und Acrylgemälde, die die Schönheit feiern, aber auch auf Vergänglichkeit hinweisen. Die Werke sind bis Montag, 19. Juni, zu sehen.

Es ist schon das vierte Mal, dass das Modehaus mit seinen großen Glasfronten und den charakteristischen geschwungenen Ecken zur Kunstgalerie wird. Die Malerin und der Organisator Frank von Düsterlho dankten der Mitinhaberin Sabine Wunsch, die die Kleider passend zu den Kunstwerken arrangiert hatte: „Die Gemälde dienen nicht der Dekoration des Schaufensters, sondern stehen im Mittelpunkt.“

Die Wehrer Malerin Elena Romanzin stellt bis Mitte Juni ihre Werke im Modehaus Bär aus. | Bild: Michael Gottstein

Bei den Hochzeitskleidern sind Blumenbilder ausgestellt, die in Anlehnung an die Genretradition des Barock die Schönheit der Blüten zelebrieren, aber neben prachtvollen floralen Diven auch verwelkende Blumen und Blätter und damit den Lebenszyklus der Schnittblumen darstellen. In einem Stillleben ist ein antiker silberner Krug zu sehen, der die Erinnerung an die früheren Besitzer bewahrt. Kunst kann somit die Vergänglichkeit überwinden, lautet eine der Botschaften, die man herauslesen könnte. Der Zyklus „Vier Jahreszeiten“ zeigt vier Frauenporträts. Die Haarfarbe sowie der Blumen- und Blätterschmuck verweisen auf die Lebensphasen einer Frau, während die Gesichter sehr jungen und eher jungen Frauen gehören, aber jeweils einen unterschiedlichen Ausdruck zeigen. Das Alter ist nicht nur an äußerlichen Attributen ablesbar, sondern zeigt sich auch in einem innerlichen Reifungsprozess. „Still standing“ zeigt isolierte Blüten, die in ihrer Schönheit festgehalten wurden. Der Glanz des Moments ist im Medium der Kunst der Vergänglichkeit enthoben, und dafür stehen die seit 150 Jahren bewährten Farben, die auf Rezepten der Renaissance basieren und Jahrhunderte überdauern dürften.

Elena Romanzin 1976 geboren in Alghero, Sardinien wuchs Elena Romanzin in Algerien und Jordanien auf. Nach Abschluss ihres Kunststudiums in Syrakus/Sizilien und Perugia/Umbrien erlernt sie in einer einjährigen Lehre in Deruta spezielle Techniken der Wandmalerei und zur Herstellung großer Skulpturen. Später widmet sie sich auch der figurativen und abstrakten Malerei. Seit 2011 lebt und arbeitet Künstlerin, Dozentin und Kuratorin in Wehr. Unter dem Titel „Floral“ zeigt sie aktuell bis 19. Juni im Schaufenster des Modehauses Bär 20 Öl- und Acrylgemälde.

Die vier Geschenkschleifen sind Kabinettstückchen einer altmeisterlichen Malkunst, und ihre Blütenform verweist auf das Thema der Ausstellung. Weiterhin sind Frühlings- und Sommerlandschaften zu sehen, darunter das Gabriele-Münter-Haus bei Murnau als Hommage an eine Malerin, stets bescheiden blieb, aber die Werke ihrer Kollegen, unter anderem Kandinskys, für die Nachwelt erhalten hatte. Ihre Stiftung bildet den Grundstock der Sammlung im Münchner Lenbach-Haus.Von November 2015 bis Februar 2016 stellte Elena Romanzin im Modehaus Bär Werke unter dem Titel „Street Art“ aus, weil sie die Kunst zu den Menschen bringen und ihnen die Möglichkeit geben wollte, Kunstwerke auch außerhalb von Galerien zu sehen. Von Oktober 2020 bis Februar 2021 fand die Ausstellung „Neue Romantik“ und Juni bis Augst 2021 die Präsentation „Viaggio“, unter anderem mit Venedig-Bildern, statt. Während des strengen Lockdowns war die Schaufensterpräsentation eine Gelegenheit für die Künstlerin, mit ihrem Publikum in Kontakt zu bleiben, und die Werke drückten die Sehnsucht nach Freiheit, fernen Reisezielen und Normalität in Zeiten eines Ausnahmezustandes aus.