In der Bilanz des Standesamts lassen sich auch die Folgen der Corona-Pandemie ablesen. Doch nicht nur Sterbefälle, auch die Zahl der Eheschließungen und sogar eine Hausgeburt verzeichnet das Standesamt.

In den beiden Corona-Jahren 2021 und 2022 starben deutlich mehr Wehrer Einwohner als im langjährigen Jahresmittel.| Bild: Obermeyer, Justus

Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren auch in der Statistik des Wehrer Standesamts: „Im Jahr 2021 verstarben mit 83 Menschen in Wehr mehr Personen als im Vorjahr. 2020 waren 70 Todesfälle in Wehr zu verzeichnen“, so die Bilanz von