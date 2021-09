von Andreas Böhm

Das Haus der Diakonie in der Paul-Gräb-Straße 2 in Öflingen ist ein Zuhause für Menschen mit schweren psychischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen. Die Coronazeit mit mehrmaligem strengen Lockdown war für die Heimbewohner und die Mitarbeiter gleichermaßen eine besondere Belastung. Viele Abläufe konnten nicht in gewohnter Weise stattfinden. Bis heute beherrscht die Pandemie den Alltag im Haus der Diakonie. Wir unterhielten uns mit dem Vorsitzenden des Diakonievereins Wehr-Öflingen, Rainer Kaskel, über die zurückliegenden schwierigen Monate und fragten nach Perspektiven für die Zukunft.

Derzeit sind pandemiebedingt und aufgrund von Umbauarbeiten weniger Bewohner in verschiedenen Häusern untergebracht. Kurz vor Beginn der Pandemie wurde das Haus Kreuzmatt seiner Bestimmung übergeben. Der Ersatzneubau für zwei Häuser wurde während der Corona-Pandemie weitergebaut und soll noch im Jahr 2021 fertig gestellt werden, hofft Rainer Kaskel. Die Baumaßnahmen waren aufgrund einer Änderung der Heimmindestbauverordnung unumgänglich.

Die Einschränkungen für die Heimbewohner waren in den vergangenen Monaten unterschiedlich intensiv: „Das lief in verschiedenen Wellen ab“, erklärte Rainer Kaskel, der dem Diakonieverein seit 1995 vorsteht. Bereits ab März 2020 musste die Anzahl der Besucher in der Einrichtung reduziert werden. Von diesem Zeitpunkt an wurden auch verstärkt Corona-Kontrollen und regelmäßige Tests vorgenommen.

Von Oktober 2020 bis Januar 2021 wurde pandemiebedingt die Werkstatt für behinderte Menschen in Bad Säckingen-Wallbach geschlossen. Dies bedeutete für die Heimbewohner in Öflingen nochmals eine große Einschränkung. Viele von ihnen waren regelmäßig in der Werkstatt tätig. Da nun die Bewohner notgedrungen hu Hause bleiben mussten, war im Haus der Diakonie ein erhöhter Betreuungsaufwand gefordert, sagte Rainer Kaskel im Pressegespräch: „Es mussten mehr Mitarbeiter aus anderen Häusern in Öflingen eingesetzt werden.“

Im Laufe der Pandemie wurden fünf Bewohner einer Wohngruppe positiv auf das Coronavirus getestet. Wie Rainer Kaskel erklärte, hatten sie keine Symptome. Infektionsquellen seien sofort ausgeschlossen worden. Ab März 2021 wurden die Bewohner und Mitarbeiter nach und nach geimpft: „Die Lage hat sich dann zum Glück entspannt“, sagt der Vorsitzende. In den kommenden Wochen sind bereits Auffrischimpfungen für Bewohner und Mitarbeiter geplant. Bis heute werden alle regelmäßig getestet. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, führt der Arzt Georg Boedeker, der für das Heim zuständig ist, einen PCR-Test aus.

Viele Aktivitäten, die im Normalbetrieb für Abwechslung und Beschäftigung sorgen, können bis heute nicht stattfinden. Hierzu zählen unter anderem Fußballspiele mit Bewohnern anderer Einrichtungen. Die Musikkapelle probe zwar wieder fleißig, aber Auftritte seien bis auf Weiteres nicht möglich. Kaskel: „Das ist sehr schade, denn das waren für die Bewohner immer ganz besondere Ereignisse.“ Ausgefallen sind auch das Sommerfest und die Kunstaktionstage. Gerade die Kunst hat im Haus der Diakonie eine besondere Bedeutung. Vor der Pandemie gestalteten Künstler mit den behinderten Menschen Bilder und Skulpturen. Die Kunst ist im und am Haus der Diakonie allgegenwärtig. Neue Aktionen dieser Art sind noch nicht denkbar: „Es gibt noch keine Entspannung. Die vierte Welle läuft und die Deltavariante ist infektiöser“, sagte der Vorsitzende. Deshalb sei für dieses Jahr nichts mehr in Planung.

Dennoch traf sich der Vorstand zu regelmäßigen Sitzungen in Präsenz, jedoch immer mit viel Abstand. Während der Schließung der Werkstatt in Wallbach wurde der Diakonieverein finanziell unterstützt: „Da mehr Auslagen für geschultes Personal und die Schnelltests angefallen waren, haben wir einen höheren Betreuungssatz bekommen“, erklärte Kaske. Die Coronapolitik kritisierte er im Grundsatz nicht: „Es war allgemein eine äußerst schwierige Lage. Es galt hier, abzuwägen. Es gibt bestimmt Leute, die unzufrieden sind, aber sie haben es so gut gemacht, wie es ging.“ Kaskel weiter: „Wir können von Glück sagen, dass der Impfstoff so schnell da war.“ Kaskel wünscht sich für die Zukunft des Hauses der Diakonie: „Es soll alles dafür getan werden, dass vom Baulichen her alles für die nächsten 25 Jahre in Ordnung ist.“