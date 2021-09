Seit Dezember 2018 im Gespräch, im Februar 2020 beschlossen und nun endlich auf der Zielgeraden sind die städtischen WLAN-Hotspots in Wehr und Öflingen. Bereits nutzbar sind die Hotspots an der Sporthalle Öflingen und an der Seebodenhalle. Als nächstes sollen das Rathaus in Öflingen und der angrenzende Schulhof folgen, dann der Busbahnhof in Wehr und die Talschule, so Bauamtsmitarbeiterin Dania Kramer.

Als letztes werde der Bahnhalt in Brennet versorgt: dies sei eine Herausforderung wegen der schlechten Internetanbindung und könnte sich deshalb bis nächstes Jahr verzögern, so Kramer. Verzögerungen beim Ausbau gab es auch durch die Pandemie und die neue Planung. So übernehmen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den Ausbau nun selber statt wie im Februar 2020 beschlossen mit einer Fachfirma aus Freiburg zusammen zu arbeiten. Der Kostenrahmen von 25.000 Euro könne bislang eingehalten werden, so Bauamtsleiterin Ramona Meyer.

Das freie Internet sei ohne Beschränkungen zugänglich, so Meyer weiter. Nach der aktuellen Rechtsprechung sei nicht mehr der Betreiber, sondern der Nutzer für sein Handeln verantwortlich, erklärt die Bauamtsleiterin in Bezug auf eine mögliche gesetzeswidrige Nutzung. In Wehr gebe es diverse offene WLAN-Zugänge: „Eine 100 prozentige Absicherung gegen Missbrauch gäbe es nur, wenn wir alle außer Betrieb nähmen.“

Eigenausbau statt Fördermittel

Im Dezember 2018 kam das Thema erstmals auf den (öffentlichen) Tisch: Die Stadt hatte die Zusage für EU-Fördermittel bekommen, um drei städtische WLAN-Hotspots einzurichten. Damals war angedacht, neben durch die Initiative Freifunk versorgten Mediathek und Stadthalle auch am Talschulplatz, den Busbahnhof Wehr und den Bahnhalt in Brennet kostenfreies WLAN einzurichten. Im Februar 2020 sollten es dann vier neue Zugänge werden, neu dazu kam das Rathaus in Öflingen.

Freies Internet Bislang gibt es von der Initative Freifunk Dreiländereck kostenloses Internet an einer Stelle in Brennet, im Zentrum von Öflingen, an der Gemeinschaftsunterkunft Egerten, an der Mediathek und an der Stadthalle, an der Volksbank, im Bereich Waldstraße/Meierhofstraße und am Kreisel beim Schmidts Markt. Ab sofort sind durch die Stadt die Seebodenhalle und die Sporthalle in Öflingen versorgt. Noch in diesem Jahr folgen das Rathaus in Öflingen und der angrenzende Schulhof, der Busbahnhof in Wehr und die Talschule.

Die größte Änderung war dann aber, dass auf die Fördermittel aus dem Programm „Wifi4EU“ verzichtet wurde. Eine genauere Prüfung habe ergeben, dass Wehr die Anforderungen für die Fördermittel nicht erfülle. So wurde unter anderem gefordert, dass jeder Standort eine Geschwindigkeit von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) anbieten solle – und das rund um die Uhr. Die technischen Voraussetzungen dafür seien in Wehr nur an wenigen Stellen gegeben, so das Bauamt. Dazu wollten Stadt und Gemeinderat im Bereich der Schulen die Option behalten, das freie Netz während der Unterrichtszeiten abzuschalten. Außerdem verlangte die EU als Geldgeberin eine Nutzungsüberwachung. Dafür hätte die Stadt zusätzlich zu den Fördermitteln rund 30.000 Euro investieren müssen, so Helge Laufer vom Bauamt in der damaligen Sitzung. Für 25.000 Euro sei der komplette Ausbau nach eigenen Wünschen möglich.