„Man schiebt es immer wieder auf und irgendwann ist es zu spät“, so Gianni Ciepielewski über das Thema Organspendeausweis. „Entscheidend ist es, zu entscheiden – so auch das Motto von Junge Helden. Wo man dann das Kreuz setzt, ist jedem selber überlassen“, so auch seine Schwester Marilena. Schon lange hätten die beiden die Idee gehabt, eine Spendenaktion mit den besonderen Servierbretter zu starten.

Aktuell macht Gianni Ciepielewski eine Ausbildung als Schreiner, arbeitet als Hobby aber schon seit Jahren mit Holz. Mehr als noch die Liebe zum Handwerk motiviert die Geschwister aber die persönliche Betroffenheit: Sie haben erleben müssen, das ein Familienmitglied eine Spende benötigte und später selbst Organspender wurde. „Wir wollen etwas beitragen und positiv sein. Es geht dabei nicht um uns, sondern um eine wichtige Entscheidung“, betont Marilena Ciepielewski.

Über Instagram sind die beiden auf die gemeinnützige Organisation „Junge Helden“ gestoßen: „Das ist eine tolle Sache, die setzen sich mit Herzblut dafür ein,“ so Gianni Ciepielewski. Der Verein setzt sich dafür ein, junge Menschen über Organspende aufzuklären und sich über das Thema mit Freunden und Familie auszutauschen. Dazu gibt es Infoboxen für den Schulunterricht, prominente Unterstützung und viel Infomaterial im Internet.

„Wir hoffen, dass man gerade in der Weihnachtszeit in sich geht und diese wichtige Entscheidung nicht der Familie überlässt,“ so Gianni Ciepielewski. Ebenfalls auf Instagram haben die beiden jungen Öflinger ihre Aktion gestartet: „Es gab bereits viele positive Rückmeldungen, mache haben sich sogar für den Organspendeausweis entschieden“, freut sich Marilena Ciepielewski. Viele Teilnehmer seinen bislang aus ihrem näheren Umfeld, gerne dürfen es bis zum Wochenende auch mehr werden. „Jede Spende zählt“, so Gianni Ciepielewski.