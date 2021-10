Eine undichte Stelle am frisch abgedichteten Staudamm sorgt für neuen Ärger auf der Großbaustelle an der Wehra. Es bestehe aber ausdrücklich keine Gefahr für die Standsicherheit des Dammes, so Schluchseewerksprecher Peter Steinbeck. Allerdings verzögert sich die Fertigstellung der Sanierung nun erneut um einige Wochen.

Abgelassen: Für die Sanierungsarbeiten wurde der Stausee das erste Mal seit rund 50 Jahren komplett abgelassen. So wurde nicht nur die Wehra in ihrem alten Flussbett sichtbar, sondern auch die alte Straßenführung im Wehratal freigelegt. | Bild: sCHLUCHSEEWERK

Es war wohl Glück um Unglück, dass die undichte Stelle in der Deckschicht noch vor der kompletten Befüllung entdeckt wurde. Im Rahmen der Sanierung sei die alte Asphaltschicht des Staudamms abgetragen und ersetzt worden. Um zukünftigen strengeren Sicherheitsnormen zu entsprechen, habe man dann noch eine weitere Asphaltschicht aufgebracht. Unter dem Asphalt befinde sich ein Drainagesystem und Sensoren. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass zwischen den Schichten etwas durch tropft. An einer Stelle war es aber etwas mehr Sickerwasser als üblich. Wir haben die Stelle untersucht und mit Druckversuchen getestet,“ erklärt Steinbeck. Auch seien Bohrkerne gezogen worden, um die Abdeckung im Labor zu prüfen.

Aufgefüllt: An dem nun doppelt mit Asphalt angedichteten Stauwall zeigte sich bereits jetzt eine undichte Stelle. Diese wird aktuell ausgebessert. | Bild: sCHLUCHSEEWERK

Auffälligkeiten wurden dabei aber nicht festgestellt. Aktuell laufen die Reparatur-Arbeiten, gleichzeitig wird auch eine andere Abdeckbahn nachgebessert. „Diese entsprach nicht unseren Anforderungen“, so Steinbeck. Glücklicherweise musste man für die Nachbesserung kein Wasser ablassen. Doch die Sanierung verzögert sich durch die unerwarteten Arbeiten um weitere zwei Wochen. „Wichtig ist: es gibt keinen Grund zur Sorge. Der Staudamm ist ein Steinschüttdamm und keine Mauer. Er kann nicht unterspült werden und vor einer Überspülung schützen die Entlastungsöffnungen,“ so Steinbeck.

Im April diesen Jahres wurde das Wehrabecken geleert, um die 45 Jahre alte Anlage grundlegendend zu sanieren. Bereits im Vorfeld gab es Diskussionen, was dabei mit dem Fischbestand geschehen solle. Dann stellte sich heraus, dass die im Staubecken abgelagerten Sedimente so fest verbacken waren, dass diese nicht wie geplant abgesaugt werden konnten. „Wir müssen sicher gehen, dass keine Sedimente aus dem Becken in den Unterlauf der Wehra gespült werden“, so Steinbeck im April. Kurz darauf lösten sich doch unkontrolliert Sedimente und die Wehra wurde über Wochen zu einer braunen Brühe. Inwieweit die Tierwelt geschädigt wurde, wurde im Rahmen eines Gutachtens untersucht. „Das Gutachten liegt aktuell zur Prüfung bei der zuständigen Behörde“, so Steinbeck. Das Juli-Hochwasser warf den Zeitplan dann um einige Wochen zurück.

Die Revision Nach 50 Betriebsjahren saniert die Schluchseewerk AG den Staudamm und die technischen Bauwerke des Wehrabeckens. Mitte April wurde das Becken entleert, die Wehra fließt zur Zeit in ihrem alten Flusslauf durch den leeren Stausee. Der Wehrer Stausee ist der untere Teil des Kavernenkraftwerks Wehr. Von 2008 bis 2012 wurde bereits mit dem Hornbergbecken in Herrischried der obere Teil saniert. Die Anlage ist das größte Pumpspeicherkraftwerk Baden-Württembergs.

Zu diesem Zeitpunkt war die Neubefüllung für den September angestrebt. Angespülte Äste und anderes Treibgut sorgten dann aber für Schäden bei der Baustelleneinrichtung und verursachten einen unerwünschten Rückstau. Auch wurden erneut Sedimente in die Wehra gespült. An diesem Wochenende soll nun das Absenkziel erreicht werde – der niedrigste Wasserstand im Normalbetrieb – und die erste der vier Maschinen des Kavernenkraftwerks wieder in Betrieb gehen.

„Die anderen Maschinen werden noch gewartet und dann nach und nach zugeschaltet“, erklärt Peter Steinbeck. Davor lag eine langsame Phase der Befüllung, um Tieren die Gelegenheit zu geben, das einst leere Becken wieder zu verlassen. Bis nächstes Jahr soll das Pumpspeicherkraftwerk wieder im Normalbetrieb laufen.