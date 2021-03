von sk

Das vergangene Jahr hat auf dramatische Weise gezeigt, wie verletzlich wir sind, als Gesellschaft, Wirtschaft und auch persönlich: Die Corona-Pandemie hat vor Augen geführt, was passiert, wenn wir unseren Planeten grenzenlos ausbeuten und wie wichtig ein harmonisches Miteinander zwischen Menschen und Natur ist, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde. Ein „weiter wie bisher“ sei deshalb keine Option: 2021 brauche es einen Neustart, der für zukünftige Krisen rüstet, sie abschwächt oder gar verhindert. Daran erinnert die Earth Hour, an der auch die

evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen mitmacht.

Wehr In Wehr gehen die Lichter für eine Stunde aus Das könnte Sie auch interessieren

Für eine Stunde wird die Beleuchtung des Kirchturms der Friedenskirche in Wehr am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr abgeschaltet.

Denn Ressourcen müssen in diesem Sinne sparsam eingesetzt werden und Treibhausgasemissionen gesenkt werden. Ein Großteil der klimaschädlichen Gase fällt im Energiesektor durch den sehr hohen Verbrauch von fossilen Energieträgern an. Was alle dagegen tun können, ist einfach: Energie einsparen, sie möglichst effizient nutzen.

Je mehr Menschen, Haushalte, Gemeinden, Unternehmen und Organisationen sich daran beteiligen, umso stärker ist die Politik zum Handeln aufgefordert.

Deshalb ruft die evangelische Kirchengemeinde dazu auf, dass Licht für eine Stunde im Sinne des Klima- und Artenschutzes auszuschalten.

Die Idee der Earth Hour

Die WWF Earth Hour ist eine einfache Idee, die sich im letzten Jahrzehnt zur einer der weltweit größten Klimaschutzaktionen entwickelt hat: Millionen von Menschen, Gemeinden und Unternehmen schalten jedes Jahr am letzten Samstag im März für eine Stunde das Licht aus. Und auch 2020 war die WWF Earth Hour ein voller Erfolg: Tausende Gebäude und Wahrzeichen rund um den Globus sowie Millionen von Haushalten haben teilgenommen.