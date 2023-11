„Es ist schön, wenn ein Ort wie Öflingen eine eigene Kulturstätte hat“, meinte der Dirigent des Musikvereins Öflingen, Rolf Gallmann, als er am Samstagabend die Gäste im voll besetzten „Kulturm“ begrüßte. Die Bühne gehörte beim Herbstkonzert aber nicht den Aktiven, sondern der Jugend.

Die Jugendkapelle Öflingen gab am Samstag unter Leitung von Dirk Strittmatter ein Konzert im Kulturm.

Der Musikverein Öflingen darf sich glücklich schätzen, rund 50 Nachwuchsspieler in seinen Reihen zu zählen. Damit diese ihr Können auch angemessen präsentieren, organisierte er für die Jugendkapelle ein eigenes Herbstkonzert. „Bei unserem Adventskonzert am 2. Dezember könnte unsere Juka sonst nur zwei oder drei kleine Werke spielen“, so Rolf Gallmann. Dafür wird in einem Monat das Nachwuchsorchester mit den noch jüngeren Bläsern zusammen mit den Aktiven auftreten.

Die Jugendkapelle Öflingen entführte die Gäste in die Welt des Films und Fernsehens.

Am Samstag entführte die Jugendkapelle unter Leitung von Dirk Strittmatter die Gäste in die Welt des Films und Fernsehens beziehungsweise der Streamingdienste und spielte rund eine Stunde lang Melodien, die bei jungen Leuten populär sind und zugleich die verschiedenen Spielarten eines Blechblasorchesters zur Geltung brachten.

Die Jugendkapelle Öflingen brachte verschiedenen Spielarten eines Blechblasorchesters zur Geltung.

Mit der Musik zum Science-Fiction-Film „The Avengers“ gelang ihnen ein klangprächtiger, vom Blechregister dominierter Auftakt. Vielfältiger und differenzierter ging es weiter in dem Potpourri aus Musik zu Disney-Filmen. Man hörte Frage-und-Antwort-Spiele zwischen den Registern, Lautstärkeabstufungen und einen gut austarierten orchestralen Gesamtklang: Die Jugendlichen hatten nicht nur ihre Technik-Lektionen gelernt, sondern verstanden sich auch auf eine abwechslungsreiche Gestaltung.

Die Jugendlichen hatten nicht nur ihre Technik-Lektionen gelernt, sondern verstanden sich auch auf eine abwechslungsreiche Gestaltung.

Aus dem Film „A Star is born“ hatten sie sich ein Liebeslied ausgesucht – dies gab dem jungen Trompeter Sven Bauer die Gelegenheit, ein gefühlvolles Solo zu spielen, wofür er spontan Zwischenapplaus erhielt. Mit John Williams „The Rise of Skywalkers“ ging es rhythmusbetont und klanggewaltig weiter.

„Erleben Sie die Macht der Jugendkapelle Öflingen“, kündigten die Ansager mit einer Prise Selbstironie an. Als Kontrast „darf es auch ein wenig kitschig sein“, versprach die Kapelle, was sie mit dem Freundschaftslied aus der Serie „Friends“ prompt einlöste.

Das James-Bond-Thema stand für knisternde Spannung, Pathos und Selbstbewusstsein, während das Arrangement der Filmmusik aus dem auf Animationen spezialisierten Pixar-Studio wieder eine bunte Palette an Stilen und Emotionen zeigte. Mit einer Zugabe für die Zuhörer und einem Geschenkkorb für den Dirigenten verabschiedeten sich die Jugendlichen, die per Kollekte und Fundraising-Aktion Geld für neue T-Shirts sammeln.

Die Jugendkapelle ist nach dem Nachwuchsorchester die zweite Stufe in der Musikerkarriere im Musikverein Öflingen. Hier spielen Jugendliche zwischen 11 und 21 Jahren.