Musikalisches Reisen ist insgeheim ein Favorit der Stadtmusik Wehr. Beim diesjährigen Herbstkonzert war zwar das Leitthema Cinematic Symphony gewählt worden. Dennoch führten die zwölf Stücke in zwei Stunden erzählerisch rund um die Welt. Der neue Dirigent Jonathan Eberstein hatte innerhalb von fünf Wochen den Musikern einiges an Proben abverlangt. Sein neuer Schwung beeindruckte zahlreiche Gäste und Fachkollegen in der Stadthalle.

Viele Besucher waren am Samstagabend gespannt auf die Premiere. Vorsitzender Harald Vesenmeier versprach nicht zu viel, als er ankündigte: „Da kommt eine Macht auf die Bühne.“ Seit August ist Eberstein in Wehr engagiert.

Wie immer gehörte beim Herbstkonzert dem Zöglingsorchester die Bühne. Dem Nachwuchs gelang es, Filmmusik in symphonischer Zusammensetzung vorzutragen. Die Zukunftsmusik präsentierte drei Stücke mit exakten Einsätzen sowie ein Rhythmus- und Taktgefühl unter der Leitung von Tobias Zwicky. Ihre Zugabe sprach die Besucher besonders an: Bei „We will rock you“ kam das Klatschen und Stampfen synchron auf die Bühne zurück.

Filmische Symphonien vorzutragen, ohne den visuellen Eindruck der bewegten Bilder zu haben, regt das Kopfkino an. Maria Schlageter führte dabei in gekonnter Art durch das Programm. Die Filminhalte kamen bei ihr nicht zu kurz.

Mit einer Trailermusik startete die Stadtmusik. Danach kam Verstärkung von der Jugendkapelle für zwei Stücke hinzu. Im „König der Löwen“ wurde mit wechselnden Spannungsbögen filmisch gearbeitet. Und genau das musste auch musikalisch passieren. Zuerst schlagwerkbetont, dann der Wechsel zu Xylophonklängen bis hin zu Einsätzen von Trompeten und Klarinetten. Das alles mal ruhig oder mal episch, der Wechsel in die Mollphase musste dabei sein – eben wie im Film.

Die symphonischen Höhepunkte aus „Eiskönigin“ waren erklärtermaßen eine orchestrale Herausforderung. Alle Register mussten stets parat sein. Die Abwechslung der Instrumente erzeugte das voluminöse Klangbild und ließ die jeweilige Dramaturgie im Film aufleben. Der Stakkatoton vom Schlagzeug deutete das Finale an und die Musik schwoll theatralisch zum Höhepunkt.

Dirigent Eberstein stellte sich den Gästen kurz vor und bot dabei seinen Musikern etwas an Verschnaufpause. „Das war ziemlich ein Sprint“, seit seinem Anfang. Aber die Stadtmusik habe leidenschaftliche Musiker in ihren Reihen.

Zackig ging es im Programm weiter. Eberstein entwickelte sich beim Stück „Imagasy“ vom Ruhebündel zum fordernden Taktmeister. Mit ganzem Körpereinsatz forderte er die Oboistin, das Saxophonquartett und die Klarinettenspieler zum lauten Volumen auf. Und beim langen Orchesterarrangement aus „In 80 Tagen um die Welt“ zeigte sich, wie anspruchsvolle und abwechselnde Musikinhalte gemeistert werden. Orientalische Rhythmen oder asiatisches Stakkato und Exaktheit wechselten mit amerikanischem Swing. Die Reise war musikalisch erlebbar.

Als „ein aufmerksames Orchester“ bezeichnete Eberstein sein neues Terrain nach dem Auftritt. Die anwesenden Dirigentenkollegen zeigten sich beeindruckt, etwa der Wallbacher Heinz Thomann: „Was er will ist eindeutig.“ Das allgemeine Resümee war: Der Einstand ist gelungen.